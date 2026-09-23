'Lullig voor Koeman dat Van Dijk dat zei, juist vandaag!'

Dat zijn handen wast in onschuld als het gaat om de tactiek van het Nederlands elftal tegen Marokko, is 'lullig' voor . Dat is de conclusie die Valentijn Driessen, die eerder op de dag een verbaal robbertje uitvocht met de captain, trekt in Vandaag Inside.

Van Dijk schoof woensdagochtend samen met bondscoach Xavi Hernández aan op de persconferentie van het Nederlands elftal. De aanvoerder maakte nog maar eens duidelijk dat hij in Nederland de 'waardering' mist bij (onder meer) de media die hij internationaal wél krijgt.

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Dat Driessens Telegraaf-collega Mike Verweij schreef dat de tactiek met vijf verdedigers tegen Marokko uit de koker van Van Dijk en assistent-bondscoach Ruud van Nistelrooij was gekomen, stuitte de verdediger helemáál tegen de borst. Van Dijk noemde de bewering van Verweij 'klinkklare onzin'. Daarna kreeg hij het verbaal dusdanig aan de stok met Driessen, dat perschef Samuël Sanches zich zelfs genoodzaakt zag om in te grijpen.

's Avonds schuift Driessen aan bij Vandaag Inside, waar presentator Wilfred Genee hem vraagt of hij spijt heeft van zijn aanvaring met Van Dijk. "Nee, het ging natuurlijk heel anders dan ik had gedacht", reageert de journalist. "Van Dijk zit maar te vissen naar waardering. Dan denk ik: de man is 35, bijna recordinternational, aanvoerder van het Nederlands elftal, of bijna 100 interlands, alles meegemaakt... en dan laat hij zich op de kast jagen door Valentijn Driessen, die nog geen bal vijf meter naar voren kan schieten."

Driessen stipt vervolgens aan dat Ronald Koeman twee jaar geleden, na het EK van 2024, ook al naar Liverpool moest afreizen om Van Dijk ervan te overtuigen om door te gaan in Oranje. Precies datzelfde deed zijn opvolger Xavi de afgelopen tijd - met succes.

Johan Derksen noemt het 'kinderlijk' dat 'de grote Van Dijk wakker ligt omdat er een paar zinnetjes aan hem gewijd zijn die hem niet bevallen'. Driessen beaamt: "Daarom. En het viel nogal mee, hij had het over 'kapotgemaakt'. Ik praat zoveel, dan praat je ook een hoop onzin."

Wierd Duk stipt aan dat Van Dijk de verantwoordelijkheid voor de tactiek tegen Marokko afschoof op Koeman. "Dat is lullig voor Koeman", aldus de journalist. "Ja, zeker vandaag", beaamt Driessen, verwijzend naar het feit dat woensdag de uitvaart van zijn vrouw Bartina is. "Volgens mij kwam het oorspronkelijk van Van Nistelrooij, die vraagt dan aan de aanvoerder wat hij vindt en of we daarmee kunnen voetballen."

Derksen weet overigens wel waarom Van Dijk voor een systeem met vijf verdedigers zou hebben gepleit: "Hij had gelijk, want hij is heel kwetsbaar als hij in de ruimte moet spelen. Hij wil vier mensen voor zich, zodat hij Beckenbauer kan spelen."

Driessen vervolgt: "Van Dijk zei: 'Wie zegt dat ik er niet tegen was?' Dus met andere woorden: ik heb gezegd dat ik er tegen ben, in de groep met Koeman erbij. Dat is natuurlijk niet netjes", besluit Driessen het onderwerp.

VIDEO | Johan Derksen valt Valentijn Driessen bij na confrontatie met Virgil van Dijk: 'Kinderlijk dat de grote Van Dijk daar wakker van ligt'