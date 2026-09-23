Erik ten Hag over Feyenoord: 'Een onvoorstelbare strategische blunder'

Erik ten Hag pleit voor grote veranderingen in het Nederlandse voetbal. De technisch directeur van FC Twente is van mening dat het voor clubs veel te ingewikkeld wordt gemaakt om met beloftenelftallen door te stromen naar Tweede Divisie en de Keuken Kampioen Divisie. Hij haalt Feyenoord, dat in zijn ogen een onvoorstelbare blunder heeft gemaakt, aan als voorbeeld.

"Ik wil niet zeggen dat de route ernaartoe is afgesloten, maar die is wel ontzettend gecompliceerd", zegt Ten Hag in een live-editie van de podcast De Ballen Verstand van Tubantia. De technisch directeur legt uit hoe lastig het voor een club is om met een beloftenelftal in de Tweede Divisie te komen, laat staan in de Keuken Kampioen Divisie: "Om in de Tweede Divisie te komen, moet je met de O21 kampioen worden van de voorjaars- of najaarscompetitie. Dan ben je er nog lang niet. Vervolgens wacht je een barrage tegen de twee profclubs uit de Tweede Divisie: Jong Almere of Jong Sparta. Maar het wordt nog gekker: als zij bij de eerste negen zijn geëindigd, behouden ze hun plek en gaat die barrage niet door. Bovendien mogen zij met een O23-ploeg spelen, terwijl de andere teams met O21 moeten aantreden."

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"Het is waanzin dat we die situatie in Nederland toestaan", stelt Ten Hag. "Maar het is wel een van de hele grote problemen bij ons. Kijk naar het huidige Oranje. Bijna al die spelers hebben vijftig tot zestig KKD-wedstrijden gespeeld bij Jong Ajax of Jong PSV."

Feyenoord

De technisch directeur van de Tukkers haalt vervolgens Feyenoord als voorbeeld aan. De Rotterdammers proberen al jaren te klimmen in de voetbalpiramide, maar slagen hier maar niet in: "Daar hebben ze ooit het besluit genomen om niet deel te nemen aan de KKD. Een onvoorstelbare strategische blunder. Ze willen nu al vijftien jaar terug, maar het lukt ze maar niet. Dat is superslecht voor het Nederlandse voetbal. Wij laten dus een heel verzorgingsgebied in en rondom Rotterdam liggen, een regio waar ontzettend veel goede voetballers spelen. We doen onszelf als land enorm tekort en er hangt ons nog meer boven het hoofd."