en Valentijn Driessen zijn woensdag gebotst op de persconferentie van het Nederlands elftal. De verdediger van Oranje was totaal niet gediend van uitspraken die de journalist van De Telegraaf heeft gedaan en liet dat duidelijk blijken.

Van Dijk was kort van stof op de persconferentie in Zeist. Dat had te maken met enige irritatie bij de aanvoerder, die nog een appeltje te schillen had met de Nederlandse media. Van Dijk baalt namelijk van leugens en andere meningen die na afloop van de wedstrijd tegen Marokko over hem zijn verspreid door de pers. Een van die verhalen kwam van Valentijn Driessen, waardoor het gesprek tussen de journalist van De Telegraaf en Van Dijk allesbehalve soepel verliep.

Artikel gaat verder onder video

"Het is een beetje corvee voor jou dit hè, met je vrienden van de media", zei de sportjournalist van De Telegraaf. Van Dijk reageerde wat verbaasd. "Dat je niet bepaald spraakzaam bent en een beetje nors bent. Normaal ben je een aardige gozer."

"Soms moeten er dingen gezegd worden toch, kan je niet alleen maar dat gezeik aanhoren. Ik ben heel erg open", zegt Van Dijk. Driessen herhaalt vervolgens hetgeen wat hij zei nogmaals, waarna Van Dijk zich afvraagt wat er gebeurt: "Ik ben heel erg open, maar dit is geen gesprek, toch? Wat is nou precies de vraag?"

'Jouw woorden...'

"Ik vind dat je niet bent zoals je normaal bent. Een beetje kortaf, alsof de media nog steeds dwars zitten", maakt Driessen duidelijk. Van Dijk reageert: "Ik heb nooit iets tegen de media gehad, maar als er onzin de wereld in wordt gestuurd..." Van Dijk verzucht vervolgens: "Wij hebben geen goed WK gespeeld. Het gaat niet om mij. Je presteert samen, je bent een team. Jouw woorden dat ik het Nederlands voetbal kapot heb gemaakt na het WK, dat soort dingen gaat helemaal nergens over..."

Perschef grijpt in

Vervolgens wil Driessen de discussie aangaan met Van Dijk, maar besluit persvoorlichter Samuël Sanchez van de KNVB in te grijpen: "Ik denk dat we het hierbij gaan laten", zegt hij, waarna de volgende journalist de kans krijgt om vragen te stellen.

Bekijk hieronder beelden van het moment: