Live voetbal

Virgil van Dijk botst hard met Valentijn Driessen, perschef grijpt in

23 september 2026, 12:52
Van Dijk en Driessen
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Maak ons je Google-favoriet

Virgil van Dijk en Valentijn Driessen zijn woensdag gebotst op de persconferentie van het Nederlands elftal. De verdediger van Oranje was totaal niet gediend van uitspraken die de journalist van De Telegraaf heeft gedaan en liet dat duidelijk blijken.

Van Dijk was kort van stof op de persconferentie in Zeist. Dat had te maken met enige irritatie bij de aanvoerder, die nog een appeltje te schillen had met de Nederlandse media. Van Dijk baalt namelijk van leugens en andere meningen die na afloop van de wedstrijd tegen Marokko over hem zijn verspreid door de pers. Een van die verhalen kwam van Valentijn Driessen, waardoor het gesprek tussen de journalist van De Telegraaf en Van Dijk allesbehalve soepel verliep.

Artikel gaat verder onder video

"Het is een beetje corvee voor jou dit hè, met je vrienden van de media", zei de sportjournalist van De Telegraaf. Van Dijk reageerde wat verbaasd. "Dat je niet bepaald spraakzaam bent en een beetje nors bent. Normaal ben je een aardige gozer."

"Soms moeten er dingen gezegd worden toch, kan je niet alleen maar dat gezeik aanhoren. Ik ben heel erg open", zegt Van Dijk. Driessen herhaalt vervolgens hetgeen wat hij zei nogmaals, waarna Van Dijk zich afvraagt wat er gebeurt: "Ik ben heel erg open, maar dit is geen gesprek, toch? Wat is nou precies de vraag?"

'Jouw woorden...'

"Ik vind dat je niet bent zoals je normaal bent. Een beetje kortaf, alsof de media nog steeds dwars zitten", maakt Driessen duidelijk. Van Dijk reageert: "Ik heb nooit iets tegen de media gehad, maar als er onzin de wereld in wordt gestuurd..." Van Dijk verzucht vervolgens: "Wij hebben geen goed WK gespeeld. Het gaat niet om mij. Je presteert samen, je bent een team. Jouw woorden dat ik het Nederlands voetbal kapot heb gemaakt na het WK, dat soort dingen gaat helemaal nergens over..."

Perschef grijpt in

Vervolgens wil Driessen de discussie aangaan met Van Dijk, maar besluit persvoorlichter Samuël Sanchez van de KNVB in te grijpen: "Ik denk dat we het hierbij gaan laten", zegt hij, waarna de volgende journalist de kans krijgt om vragen te stellen.

Bekijk hieronder beelden van het moment:

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Tijjani Reijnders

Kijkers zeggen massaal hetzelfde over interview van Tijjani Reijnders: ‘Zakkenvuller?’

  • Gisteren, 22:09
  • Gisteren, 22:09
  • 6
Xavi Hernandez

Xavi wordt beticht van liegen: 'We moeten hem niet serieus nemen'

  • Gisteren, 10:59
  • Gisteren, 10:59
  • 6
Xavi Hernández

Eerste Oranje-selectie Xavi bekend: Veerman terug, twee debutanten

  • vr 18 september, 12:00
  • 18 sep. 12:00
  • 19
8 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Ronnie B
161 Reacties
1.184 Dagen lid
210 Likes
Ronnie B
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Dat die spelers nog met intrigantje Driessen praten, ongelooflijk, respect hoor

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Ronnie B
161 Reacties
1.184 Dagen lid
210 Likes
Ronnie B
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Dat die spelers nog met intrigantje Driessen praten, ongelooflijk, respect hoor

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Nederland - Duitsland

20:45
Wordt gespeeld op 24 sep. 2026
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 35 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Liverpool
5
0
2025/2026
Liverpool
38
6
2024/2025
Liverpool
37
3
2023/2024
Liverpool
36
2

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws