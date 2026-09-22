Abderrahim Nouri: 'Appie heeft ongelijk van sommige artsen al bewezen'

Abderrahim Nouri gaat in gesprek met Matthijs van Nieuwkerk uitgebreid in op de toestand van zijn jongere broertje Abdelhak Nouri. Hij vertelt onder meer dat het voormalige talent van Ajax inmiddels al langer leeft dan een aantal artsen in eerste instantie voorspelde.

Abdelhak 'Appie' Nouri werd op 8 juli 2017, tijdens een oefenwedstrijd tussen Ajax en Werder Bremen, getroffen door een hartstilstand. De jonge middenvelder overleefde dat, maar hield door een te laat ingezette reanimatie blijvende hersenschade over, waardoor hij tot op de dag van vandaag 24/7 verzorging nodig heeft.

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Nouri heeft op dit moment een verlaagd bewustzijn, waardoor hij niet verbaal kan communiceren. De voetballer is voornamelijk bedlegerig, maar brengt ook een deel van zijn dagen door in een rolstoel. Zijn broer legt uit: "Er is wel een vorm van communicatie, maar praten zoals jij en ik dat doen, dat niet. Wij zijn er wel van overtuigd dat hij alles hoort, begrijpt en mee krijgt. En andersom ook, dat wij hem ook proberen te lezen en te begrijpen. Inmiddels ga je hem ook anders leren kennen. Net een moeder die haar pasgeboren zoon die niet kan communiceren ook begrijpt, wat hem dwars zit. Dat is hoe het nu gaat en hoe we het nu ook doen", aldus Abderrahim.

Van Nieuwkerk vraagt Abderrahim Nouri in de serie Schuilen in Schoonheid naar de levensverwachting van zijn broertje. "Hoe zien de komende tien, twintig, dertig jaar eruit?", wil de presentator weten. "Ja, wist ik het maar", zegt zijn oudere broer. "Ik kan wel zeggen: er zijn artsen geweest die een bepaalde levensverwachting hebben uitgesproken, waarvan hij het tegendeel heeft laten zien. Daar zijn wij ook blij om, als familie."

De familie blijft hoop houden dat Appie nog een stap vooruit gaat maken. "Wij geloven dat, zolang hij leeft, alles mogelijk is. Ik begrijp de artsen, ik wil niets negatiefs zeggen", zegt Abderrahim. "Ze praten nooit echt positief over hun verwachtingen. Dat neem ik hen ook niet kwalijk, dat begrijp ik ook. Mochten ze te positief zijn, dan heb je mensen die hen dat kwalijk nemen. Maar aan de andere kant denk ik: zeg gewoon Dit is het en voor de toekomst weten we het niet, we hopen op het beste, bijvoorbeeld."

"Hij heeft al dingen laten zien waarvan de doctoren zeiden dat het niet mogelijk zou zijn", zegt Abderrahim. "Het is vaker voorgekomen dat artsen zeiden dat het niks beter zou worden, maar dan zie je dat het toch wel beter kan gaan. Maar daarnaast moet je ook positief kijken. Nogmaals, zolang hij leeft, is het mogelijk. En al is dit het, is het niet in dit wereldje dan is het in het hiernamaals. Als je die mindset hebt, dan houd je het gewoon vol. Dan doe je het ook ergens voor."