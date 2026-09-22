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Duitsland is in de ban van Oranje-sensatie: 'Pas op, Klopp!'

22 september 2026, 11:35
Jürgen Klopp van Duitsland
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Duitse media waarschuwen de nationale ploeg van Duitsland voor de goede prestaties van Brian Brobbey. De spits van het Nederlands elftal maakte afgelopen weekend grote indruk door drie keer te scoren tegen Manchester City.

De Duitse sportkrant BILD waarschuwt bondscoach Jürgen Klopp voor de goede prestaties van de Nederlandse spits: "De man van de wedstrijd was niemand minder dan Brobbey, die een hattrick maakte voor Sunderland. Pas op, Klopp. De Nederlandse ster is in topvorm en scoort graag! Dus wanneer Klopp donderdag zijn debuut maakt tegen Nederland, moet het Duitse nationale team op zijn hoede zijn!"

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Ook het Duitse Sport1 laat zich lovend uit over de spits van Sunderland. "Wat een prestatie! Voormalig Leipzig-speler Brobbey zorgde voor flink wat sensatie in de Premier League. De 24-jarige spits maakte alle drie de doelpunten voor Sunderland tegen Manchester City, al kon hij de nederlaag niet voorkomen."

Ook in Nederland klinkt er enthousiasme over het functioneren van Brobbey: "Hij doet het fantastisch. De centrale verdedigers zijn echt bang voor hem. Het is echt een icoon aan het worden, nu al. Het is een topspits voor Sunderland. Het is de perfecte club op het perfecte moment. Ik denk dat hij nog wel een paar stappen kan maken hierna."

Brobbey lijkt zich donderdagavond tegen Duitsland op te kunnen maken voor een basisplaats. Nu Donyell Malen als concurrent geblesseerd is weggevallen, lijkt hij voorlopig de eerste spits van Xavi te zijn.

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Nederland - Duitsland

20:45
Wordt gespeeld op 24 sep. 2026
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 24 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Sunderland
5
3
2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
31
7

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