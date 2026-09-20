Opmerkelijke beelden van Wout Weghorst na afloop van FC Twente - PSV

is de gevierde man na de spectaculaire overwinning van FC Twente op PSV (3-2). De routinier scoorde en pakte na afloop een momentje voor zichzelf, toen de overige spelers van het veld liepen.

FC Twente zette zondagmiddag in eigen huis een knappe prestatie neer tegen PSV. Het team van trainer John van den Brom keek lang tegen een 1-2 achterstand aan, maar wist de wedstrijd in het laatste kwartier compleet te kantelen, dankzij doelpunten van Wout Weghorst en Daouda Weidmann.

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Weghorst was gedurende de wedstrijd een van de belangrijke aanjagers bij FC Twente. De ervaren aanvaller ging volop in de strijd en tekende een kwartier voor tijd dus voor de gelijkmaker. Weghorst werd achter de verdediging van PSV weggestoken door Daan Rots, waarna hij oog in oog met doelman Matej Kovar geen fout maakte: 2-2.

Na afloop van de wedstrijd was de stemming opperbest in De Grolsch Veste. Spelers van FC Twente vierden gezamenlijk feest met de eigen aanhang. Toen vrijwel alle spelers vervolgens van het veld liepen, pakte Weghorst als enige nog een momentje met de fans.

Weghorst meldde zich alleen bij de fanatieke aanhang van FC Twente en gaf zijn shirtje vervolgens af aan een jonge fan. Daarna zweepte hij de supporters nog eens op met enkele gepassioneerde bewegingen.