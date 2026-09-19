Bartina Koeman stuurde vlak voor overlijden hartverscheurend bericht aan Mikky Kiemeney

Mikky Kiemeney heeft een aangrijpende herinnering gedeeld aan Bartina Koeman, die dinsdag op 65-jarige leeftijd overleed. De vrouw van Frenkie de Jong laat onder meer hun laatste WhatsApp-contact zien. Nog geen dag voor het overlijden van Koeman spraken de twee hun liefde voor elkaar uit.

Kiemeney deelt op Instagram verschillende foto's uit de jaren waarin zij en Bartina een hechte band opbouwden. Tussen die herinneringen staat ook een screenshot van hun laatste gesprek. Maandagavond om 22.09 uur stuurt Kiemeney: "Hou van je." Zestien minuten later volgt het antwoord van Bartina: "Ik van jou."

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Een dag later overlijdt Bartina. Haar familie maakte het verdrietige nieuws woensdag bekend. Ze kampte jarenlang met borstkanker. De ziekte werd in 2010 voor het eerst vastgesteld, keerde later terug en werd uiteindelijk chronisch.

Mikky Kiemeney noemt Bartina haar ‘oudste vriendin’

De band tussen Kiemeney en Bartina ontstond in Barcelona. Frenkie de Jong speelt sinds 2019 voor FC Barcelona en werkte daar tussen 2020 en 2021 samen met Ronald Koeman. Terwijl beide mannen elkaar binnen de club troffen, groeiden ook hun gezinnen naar elkaar toe.

Voor Kiemeney kreeg Bartina in die periode een belangrijke plaats in haar leven. In haar afscheidsbericht noemt ze haar haar 'oudste vriendin' en beschrijft ze hoe de twee families elkaar in Barcelona vonden.

"Jij liet ons hier thuis voelen. In een stad waar we geen familie hadden, zijn wij familie voor elkaar geworden. Zoveel meegemaakt, mooie en mindere momenten, maar we waren er altijd voor elkaar", schrijft Kiemeney. "Wat hebben we veel gelachen samen, en gehuild. We gaan je allemaal zo erg missen. Barcelona Family. Always. Ik hou van je."

Bij de foto's die Kiemeney deelt, zijn naast Bartina ook onder anderen Frenkie de Jong, Ronald Koeman, Memphis Depay en Danny Cruijff te zien.

Veel steun voor familie Koeman

Na het bekendmaken van het overlijden kwamen vanuit de voetbalwereld veel steunbetuigingen binnen. Ook meerdere Nederlandse internationals die enkele maanden geleden nog onder Ronald Koeman actief waren op het WK reageerden, onder wie Denzel Dumfries, Micky van de Ven, Brian Brobbey, Xavi Simons, Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders en Mats Wieffer.

Bartina en Ronald Koeman waren sinds 1985 getrouwd. Samen kregen zij drie kinderen: Ronald junior, Tim en Debbie. Kort voor haar overlijden werd Bartina voor de vierde keer oma, nadat Ronald Koeman junior samen met zijn partner zijn eerste kind kreeg.