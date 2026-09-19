Spurs-malaise houdt aan: kansloze thuisnederlaag ondanks eerste PL-goals van het seizoen

Tottenham Hotspur wacht na vijf Premier League-duels nog altijd op de eerste zege. Zaterdagmiddag maakten de Spurs, met Oranje-internationals en in de basis, weliswaar hun eerste (!) competitietreffers van het seizoen, maar dat bleek niet voldoende voor een zege op Aston Villa.

Afgelopen zomer gaf Tottenham meer dan 350 miljoen euro uit op de transfermarkt, om er vooral maar voor te zorgen dat de club niet - net als vorig seizoen - in een strijd tegen degradatie verzeild zou raken. De forse uitgaven ten spijt, werden uit de eerste vier speelronden slechts twee punten veroverd, met de veelzeggende doelcijfers nul voor en vijf tegen.

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Tegen Aston Villa, waar Lamare Bogarde als enige Nederlander bij de wedstrijdselectie zat - hij bleef 90 minuten op de bank - moest het zaterdag dan eindelijk gaan gebeuren voor het Tottenham van Roberto De Zerbi. Dat lukte echter niet. Op slag van rust zette het Zwitserse toptalent Johan Manzambi, die voor het eerst in de basis stond in een Premier League-wedstrijd, de bezoekers van dichtbij op 0-1.

Na rust dacht invaller Mohammed Kudus Tottenham weer op gelijke hoogte te brengen, maar zijn treffer werd afgekeurd omdat Andy Robertson in de aanloop naar de goal buitenspel stond. Bij de eerste de beste tegenstoot was het vervolgens weer raak voor Aston Villa. Deze keer was Manzambi de aangever en maakte Nicolas Jackson het af: 0-2. Toen Emiliano Buendía dik tien minuten voor tijd met een fraaie knal van afstand ook de 0-3 op het bord zette, was de wedstrijd wel gespeeld.

Dat een andere Spurs-invaller, Conor Gallagher, kort na zijn entree op aangeven van Kudus nog wel de 1-3 op het bord zette, was voor de thuisploeg slechts een doekje voor het bloeden. Van Hecke tekende diep in blessuretijd zelfs nog voor de 2-3, maar die treffer viel te laat om nog wat aan het resultaat te veranderen.

Tottenham is dan wel van de hatelijke nul doelpunten af, maar grijpt naast de broodnodige punten om weg te blijven van de onderste plaatsen. De Londenaren vinden zichzelf na vijf gespeelde wedstrijden terug op plek achttien, die aan het eind van de rit rechtstreekse degradatie zou betekenen. De nummers negentien en twintig, Fulham en Coventry City, komen bovendien later dit weekend nog in actie. Winnen zij van respectievelijk Manchester United en Fulham, dan zakt Tottenham naar de beschamende laatste plaats.