Uitzichtloze situatie bij PSV: 'Ontzettend moeilijk om serieuze kans te krijgen'

is bij PSV 'in een lastig parket terechtgekomen', schetst het Eindhovens Dagblad. De 31-jarige keeper schopte het bij zijn vorige club Sparta Rotterdam tot de selectie van het Nederlands elftal, maar moet in Eindhoven genoegen nemen met een plek op de reservebank achter de onomstreden .

In een uitgebreid artikel van de krant wordt de positie van Kovár besproken door voormalig PSV-doelman Wim de Ron, die niet volledig overtuigd is van de kwaliteiten van de Tsjech. "Het is over de hele lijn nog niet goed genoeg wat Kovár laat zien, maar voor Peter Bosz waarschijnlijk ook niet slecht genoeg om grote risico’s te gaan nemen", laat de oud-doelman optekenen.

Artikel gaat verder onder video

Daardoor is Olij dus 'in een lastig parket terechtgekomen', aldus de krant. Sinds hij in 2025 de overstap van Sparta naar PSV maakte, kwam hij niet verder dan één optreden in de hoofdmacht, toen hij in april van dit jaar het doel mocht verdedigen tegen PEC Zwolle (6-1 winst). "Ik verwacht dat het ontzettend moeilijk voor hem wordt om bij PSV een serieuze kans te krijgen", schetst De Ron. Bovendien helpt het niet mee dat de doelman praktisch geen minuten kan maken.

"Jongens zoals Nick Olij spelen gewoon te weinig wedstrijden en hebben nauwelijks ritme. Dit soort spelers heeft het zwaarder dan wij vroeger. In de jaren negentig had je op maandag je vaste wedstrijd met de reserves én nog een internationale reservecompetitie. Je kwam in een vast patroon en juist als je rond de dertig bent, heb je dat keihard nodig", aldus De Ron.

Mocht Kovár onverhoopt tegen een schorsing of blessure aanlopen, dan zal Bosz alsnog een beroep op Olij moeten doen. De doelman kan echter enkel in vriendschappelijke wedstrijden en in de beloftencompetitie zijn sporadische minuten maken, wat volgens De Ron voor problemen kan zorgen. "Dat is veel te weinig en ook slecht voor het voetbal eigenlijk. Stel je voor dat Olij er na weken zonder serieuze test in een Champions League-wedstrijd ineens moet staan?", vraagt hij zich hardop af.