Woedende Feyenoord-fans kondigen boycot aan: 'Club weigert gesprek aan te gaan'

Supportersgroep De Noordzijde kondigt in een uitgebreid statement aan om de wedstrijden van Feyenoord voorlopig te gaan boycotten. De fans zijn boos vanwege de afwikkeling van de gebeurtenissen rond het uitduel bij SC Cambuur, waar vanuit het uitvak vuurwerk werd afgestoken dat zowel op het veld als in een thuisvak belandde.

Op zondag 23 augustus liep het flink uit de hand in het Kooi Stadion in Leeuwarden. Feyenoord-doelman Tjark Ernst werd bijna geraakt door vuurwerk dat door zijn 'eigen' supporters werd afgestoken. Een aantal Cambuur-fans was minder fortuinlijk: zeven van hen liepen uiteindelijk verwondingen op. Feyenoord heeft inmiddels ingegrepen en in totaal 47 stadionverboden uitgedeeld.

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De fans van De Noordzijde zijn totaal niet te spreken over de berichtgeving in de media rond de gebeurtenissen in Leeuwarden. "De afgelopen weken heeft de Nederlandse media weer eens flink geld verdiend over de rug van Feyenoord. Waar het ene premiumartikel nog niet online stond, werd de volgende alweer gepubliceerd. Bij verschillende talkshows werden mensen uitgenodigd die nog nooit een stadion van binnen hebben gezien, om er vervolgens wel van alles over te zeggen", schrijft de supportersgroep in een statement op Instagram.

Ook de door Feyenoord opgelegde stadionverboden stuiten De Noordzijde tegen de borst: "Wij snappen heus wel dat dit part of the game is. Echter, de willekeur die nu wordt toegepast, daar zouden ze zelfs in Noord-Korea van schrikken", schrijft men. "Iedereen die maar naast of onder een doek heeft gestaan, zonder ook maar enige aanwijzing van betrokkenheid, wordt nu voorlopig buitengesloten." Bovendien balen de fans ervan dat de clubleiding hen niet te woord zou willen staan: "Waar wij al jaren in goed contact zijn met de club, weigert Feyenoord nu op korte termijn een gesprek aan te gaan."

Daarom heeft de supportersgroep besloten 'voorlopig' niet meer aanwezig te zullen zijn in het stadion bij wedstrijden van Feyenoord. "In Nederland is iedereen onschuldig totdat het tegendeel bewezen is... Behalve als je supporter bent", besluit men.