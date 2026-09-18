'Ajax was concreet, maar de clubs werden het niet eens'

Ajax heeft afgelopen zomer een vergeefse poging gewaagd om terug naar Nederland te halen. Dat onthult de 23-jarige oud-speler van AZ, die nu onder contract staat bij KV Mechelen, tegenover Het Gazet van Antwerpen.

Linksbuiten Van Brederode doorliep de jeugdopleiding van AZ en kwam bij die club uiteindelijk tot 84 officiële wedstrijden in het eerste elftal, waarin hij goed was voor 9 goals en 5 assists. In het seizoen 2024/25 besloten de Alkmaarders hem op te verhuren aan Fortuna Düsseldorf, waar hij ervaring op kon doen in de 2. Bundesliga.

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Een jaar later werd Van Brederode verkocht aan KV Mechelen, waar hij een contract tot medio 2029 ondertekende. De aanvaller kende een prima debuutjaar in België, waarin hij in alle competities tot 10 doelpunten en 6 assists kwam in 36 wedstrijden. Ook deze jaargang is prima begonnen voor Van Brederode, die in de eerste zes duels van het nieuwe seizoen alweer goed was voor 3 goals.

Het had echter weinig gescheeld, of Van Brederode had helemaal niet meer bij Mechelen gespeeld. "Het waren spannende weken. Er speelde veel", zegt de aanvaller. Vanuit Frankrijk toonden onder meer Olympique Lyonnais én Olympique Marseille belangstelling, maar Ajax klopte het nadrukkelijkst aan de deur. "Dat klopt. Met Ajax was het concreet, maar de clubs werden het niet eens over het bedrag", zegt Van Brederode.

Mechelen hield namelijk vast aan een torenhoge vraagprijs van 10 miljoen euro, zegt Van Brederode. Zelf had hij de overstap naar Amsterdam graag willen maken: "Het is jammer dat je uiteindelijk geen stap kan zetten als het financieel en sportief wel klopt", laat hij optekenen. Toch neemt hij Mechelen en technisch directeur Tom Caluwé niets meer kwalijk: "Ik heb met mijn gezond verstand hier een overeenkomst voor vier jaar getekend. De volle focus ligt nu hier", bezweert Van Brederode.