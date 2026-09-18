Tuchel roept één verrassende naam op voor Engeland

De selectie van Engeland voor de aankomende interlandperiode is bekend. Bondscoach Thomas Tuchel zorgt voor een kleine verrassing door een uitnodiging te sturen. De rechtsback van Real Madrid ontbrak afgelopen zomer nog in de WK-selectie van The Three Lions.

De 27-jarige Alexander-Arnold gold bij Liverpool jarenlang als een van de - zo niet dé - beste rechtsbacks van de Premier League. In de Engelse ploeg is hij echter nooit langere tijd een onomstreden vaste waarde geweest. Tuchel, die in januari 2025 werd aangesteld als opvolger van Gareth Soutghate, riep de back in zijn eerste halfjaar nog wel geregeld op, maar verder dan een invalbeurt van een halfuur in het WK-kwalificatieduel met Andorra (0-1 winst) kwam Alexander-Arnold niet onder de Duitser.

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Sinds de zomer van 2025, waarin hij Liverpool verruilde voor Real Madrid, werd Alexander-Arnold niet één keer meer opgeroepen door Tuchel. De back maakte zelfs geen deel uit van de uitgebreide voorselectie voor het WK, laat staan dat hij tot de 26-koppige groep voor het eindtoernooi behoorde. Op het WK kwamen de Engelsen tot de halve finale, waarin Argentinië na een bloedstollende ontknoping met 1-2 te sterk bleek. Daarna werd wél beslag gelegd op het brons, door in een spectaculaire troostfinale af te rekenen met Frankrijk (6-4).

In het kader van de Nations League speelt Engeland de komende interlandperiode tegen achtereenvolgens wereldkampioen Spanje (thuis, 26 september), Tsjechië (uit, 29 september), Kroatië (uit, 3 oktober) en opnieuw Tsjechië (thuis, 6 oktober). Alexander-Arnold behoort dus weer tot de selectie van Tuchel, net als bijvoorbeeld oud-PSV'er Jarrad Branthwaite (Everton), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea) en Liverpool-talent Rio Ngumoha. Voor laatstgenoemde betekent het zijn eerste oproep, terwijl Mainoo en Palmer buiten de WK-selectie werden gelaten maar nu dus een nieuwe kans krijgen.