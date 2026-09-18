Live voetbal

Tuchel roept één verrassende naam op voor Engeland

18 september 2026, 11:18
Tuchel roept één verrassende naam op voor Engeland
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Maak ons je Google-favoriet

De selectie van Engeland voor de aankomende interlandperiode is bekend. Bondscoach Thomas Tuchel zorgt voor een kleine verrassing door Trent Alexander-Arnold een uitnodiging te sturen. De rechtsback van Real Madrid ontbrak afgelopen zomer nog in de WK-selectie van The Three Lions.

De 27-jarige Alexander-Arnold gold bij Liverpool jarenlang als een van de - zo niet dé - beste rechtsbacks van de Premier League. In de Engelse ploeg is hij echter nooit langere tijd een onomstreden vaste waarde geweest. Tuchel, die in januari 2025 werd aangesteld als opvolger van Gareth Soutghate, riep de back in zijn eerste halfjaar nog wel geregeld op, maar verder dan een invalbeurt van een halfuur in het WK-kwalificatieduel met Andorra (0-1 winst) kwam Alexander-Arnold niet onder de Duitser.

Artikel gaat verder onder video

Sinds de zomer van 2025, waarin hij Liverpool verruilde voor Real Madrid, werd Alexander-Arnold niet één keer meer opgeroepen door Tuchel. De back maakte zelfs geen deel uit van de uitgebreide voorselectie voor het WK, laat staan dat hij tot de 26-koppige groep voor het eindtoernooi behoorde. Op het WK kwamen de Engelsen tot de halve finale, waarin Argentinië na een bloedstollende ontknoping met 1-2 te sterk bleek. Daarna werd wél beslag gelegd op het brons, door in een spectaculaire troostfinale af te rekenen met Frankrijk (6-4).

In het kader van de Nations League speelt Engeland de komende interlandperiode tegen achtereenvolgens wereldkampioen Spanje (thuis, 26 september), Tsjechië (uit, 29 september), Kroatië (uit, 3 oktober) en opnieuw Tsjechië (thuis, 6 oktober). Alexander-Arnold behoort dus weer tot de selectie van Tuchel, net als bijvoorbeeld oud-PSV'er Jarrad Branthwaite (Everton), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea) en Liverpool-talent Rio Ngumoha. Voor laatstgenoemde betekent het zijn eerste oproep, terwijl Mainoo en Palmer buiten de WK-selectie werden gelaten maar nu dus een nieuwe kans krijgen.

➡️ Meer Engeland nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jürgen Klopp

Jürgen Klopp maakt selectie Duitsland voor clash met Oranje bekend

  • Gisteren, 10:15
  • Gisteren, 10:15
  • 2
Jürgen Klopp van Duitsland

Jürgen Klopp verrast heel Duitsland, vlak voor clash tegen Oranje

  • wo 16 september, 15:21
  • 16 sep. 15:21
  • 3
Raheem Sterling wordt aangehouden

Beelden van arrestatie Sterling duiken op: politieagent is helemaal klaar met de aanvaller

  • di 15 september, 18:23
  • 15 sep. 18:23
  • 1
3 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 27 jaar (7 okt. 1998)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Real Madrid
4
0
2025/2026
Real Madrid
21
0
2024/2025
Liverpool
33
3
2023/2024
Liverpool
28
3

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws