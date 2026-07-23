Van alle WK-wedstrijden was dit volgens Jan Mulder de mooiste: '1000 keer meer genoten dan van de finale'

Na 104 wedstrijden, verspreid over ruim 5 weken, won Spanje zondag de wereldtitel. Van de finale heeft analist Jan Mulder niet genoten, maar van de troostfinale des te meer.

Spanje was na een verlenging met 1-0 te sterk voor Argentinië. In gesprek met HUMO krijgt Mulder de vraag of het de slechtste WK-finale was die hij ooit zag. “Er zijn wel vaker slechte finales geweest, maar dit was inderdaad niet best. Spanje was beter dan Argentinië, dat was overduidelijk, maar word jij warm van die ploeg?”

Artikel gaat verder onder video

Mulder noemt de finale ‘een sof’. “Maar heb je de troostfinale gezien tussen Engeland en Frankrijk? Dát was de mooiste wedstrijd van het toernooi! Geen harde duels, maar open voetbal. Doelpunten, techniek, fabuleuze dribbels van Jude Bellingham... Ik heb duizend keer meer genoten van die partij dan van de finale”, zegt hij over de wedstrijd die Engeland met 4-6 won.

“Sowieso was het beste team op dit toernooi Frankrijk. Op één dag na dan: in de halve finale tegen Spanje hadden ze een offday. Ik heb zo van hen genoten”, stipt de vijfvoudig international van Nederland aan.

'Corruptie FIFA open en bloot'

Maar wat vooral blijft hangen van het WK, was dat ‘de corruptie van de FIFA open en bloot te zien was voor de hele wereld dankzij Donald Trump’. Daarmee doelt hij op de druk die Trump uitoefende om een schorsing van de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun op te heffen.

“Ik heb dit toernooi beleefd als een misdaadfilm, iets als ‘The Godfather’: je hoefde alleen maar te wachten op de volgende move van de criminelen Trump en Infantino. En dan heb ik het nog niet gehad over de schandalige behandeling van de Iraanse ploeg en van die Somalische scheidsrechter, die elf uur lang verhoord werd en het land uit werd gezet. Het was allemaal dieptriest”, zegt Mulder.