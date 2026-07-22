De KNVB springt in de bres voor Danny Makkelie na de geruchten die Johan Derksen deelde in Vandaag Inside. Volgens de voetbalbond had Makkelie tijdens het WK 'veelvuldig en goed contact' met Rob Dieperink, die vorige week overleed.

Dieperink overleed maandag op 38-jarige leeftijd. De politie heeft bekendgemaakt dat er geen andere personen bij betrokken waren. Derksen zei dat binnenkort meer bekend wordt over de omstandigheden. “Er komt een rel aan die zijn weerga niet kent. Makkelie is niet welkom op de begrafenis van die scheidsrechter. De familie vindt hem ongewenst op de begrafenis. Er is van alles gebeurd waar wij nog niets van weten”, stelde de analist.

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Derksen voegde toe dat de familie van Dieperink niet zou willen dat er een minuut stilte wordt gehouden voorafgaand aan de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, indien Makkelie de scheidsrechter is. Volgens de KNVB op zondag 2 augustus niet de scheidsrechter bij het duel tussen bekerwinnaar AZ en landskampioen PSV. Met de familie van Dieperink is nog niet gesproken over een eventuele minuut stilte.

Volgens De Telegraaf is Makkelie 'diep geraakt door die berichtgeving, omdat deze geen recht doet aan de werkelijkheid'. De KNVB laat weten dat 'alle KNVB-collega’s die dit wilden' de familie van Dieperink hebben gecondoleerd bij een bijeenkomst in Borculo. "Onder die groep was ook Danny Makkelie. "Dinsdagmiddag heeft de uitvaart – op uitdrukkelijk verzoek van de familie – in besloten en zeer kleine kring plaatsgevonden.’’