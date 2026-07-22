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'Summerville heeft keuze tussen Roma en Al-Hilal gemaakt en tekent vierjarig contract'

22 juli 2026, 18:13
Crysencio Summerville
Foto: © Imago
3 reacties
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Crysencio Summerville gaat zijn loopbaan vervolgen bij Al-Hilal, zo meldt de Belgische transferjournalist Sacha Tavolieri. De Oranje-international had West Ham United ook kunnen verruilen voor AS Roma, maar kiest uiteindelijk dus tóch voor een lucratieve stap naar het Midden-Oosten.

Summerville (24) degradeerde afgelopen seizoen met West Ham uit de Premier League. Desondanks speelde hij zichzelf met zeven goals en vijf assists in de kijker van verschillende clubs én toenmalig bondscoach Ronald Koeman. Laatstgenoemde nam de aanvaller op in zijn WK-selectie, inmiddels staat Summerville op zes interlands waarin hij twee keer scoorde.

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De afgelopen dagen werd al duidelijk dat twee clubs streden om de handtekening van Summerville: Al-Hilal en AS Roma. De Italianen zouden een akkoord met The Hammers hebben bereikt over een transfersom van 47 miljoen euro exclusief bonussen, en voor de aanvaller een jaarsalaris van rond de 4,2 miljoen euro klaar hebben liggen. Die bedragen vallen echter in het niet bij wat Al-Hilal te bieden had: een transfersom van naar verluidt 80 miljoen euro en een jaarsalaris van rond de zestien miljoen euro, bijna het viervoudige van wat Roma hem bood.

Volgens de laatste berichten heeft Roma-trainer Gian Piero Gasperini in een telefonisch onderhoud met Summerville persoonlijk geprobeerd om de aanvaller voor de Serie A te laten kiezen, maar dat lijkt toch tevergeefs te zijn geweest. Tavolieri schrijft op X dat Summerville de knoop heeft doorgehakt en Roma heeft geïnformeerd dat zijn keuze toch op Al-Hilal is gevallen. Naar verwachting tekent de international 'de komende dagen' een vierjarig contract bij de Saudische-grootmacht, aldus Tavolieri.

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jabadabadoe
180 Reacties
359 Dagen lid
278 Likes
jabadabadoe
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Ik geef hem groot gelijk. Als je over de complete contractsperiode 40-50 miljoen meer binnen kan harken, ben je wat mij betreft gek als je dat niet doet.

Kramer
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Kramer
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Met 17 miljoen excl tekengeld in een prachtige westerse stad en spelen op het hoogste toneel.. of 40 miljoen in de zandbak voor 200 toeschouwers en wonend op een compound. Familie, vrienden.. ver weg en echt niet zomaar elke week bij je. Het geld klinkt leuk maar zo leuk is het allemaal niet hoor, en dan was 17 miljoen echt meer dan genoeg.

Kramer
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3.080 Reacties
1.395 Dagen lid
20.257 Likes
Kramer
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Het is jammer, hij brak net door en verdiende zijn plek in Oranje. Bij Roma had hij zich verder kunnen ontplooien en onsterfelijk kunnen maken. Het gaat hem goed hopelijk.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

jabadabadoe
180 Reacties
359 Dagen lid
278 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ik geef hem groot gelijk. Als je over de complete contractsperiode 40-50 miljoen meer binnen kan harken, ben je wat mij betreft gek als je dat niet doet.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.080 Reacties
1.395 Dagen lid
20.257 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Met 17 miljoen excl tekengeld in een prachtige westerse stad en spelen op het hoogste toneel.. of 40 miljoen in de zandbak voor 200 toeschouwers en wonend op een compound. Familie, vrienden.. ver weg en echt niet zomaar elke week bij je. Het geld klinkt leuk maar zo leuk is het allemaal niet hoor, en dan was 17 miljoen echt meer dan genoeg.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.080 Reacties
1.395 Dagen lid
20.257 Likes
Kramer
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  • 2
    + 1
avatar

Het is jammer, hij brak net door en verdiende zijn plek in Oranje. Bij Roma had hij zich verder kunnen ontplooien en onsterfelijk kunnen maken. Het gaat hem goed hopelijk.

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Crysencio Summerville

Crysencio Summerville
West Ham United
Team: West Ham
Leeftijd: 24 jaar (30 okt. 2001)
Positie: AM (L), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
West Ham
31
5
2024/2025
West Ham
19
1
2024/2025
Leeds
-
-
2023/2024
Leeds
46
20

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