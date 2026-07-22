gaat zijn loopbaan vervolgen bij Al-Hilal, zo meldt de Belgische transferjournalist Sacha Tavolieri. De Oranje-international had West Ham United ook kunnen verruilen voor AS Roma, maar kiest uiteindelijk dus tóch voor een lucratieve stap naar het Midden-Oosten.

Summerville (24) degradeerde afgelopen seizoen met West Ham uit de Premier League. Desondanks speelde hij zichzelf met zeven goals en vijf assists in de kijker van verschillende clubs én toenmalig bondscoach Ronald Koeman. Laatstgenoemde nam de aanvaller op in zijn WK-selectie, inmiddels staat Summerville op zes interlands waarin hij twee keer scoorde.

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De afgelopen dagen werd al duidelijk dat twee clubs streden om de handtekening van Summerville: Al-Hilal en AS Roma. De Italianen zouden een akkoord met The Hammers hebben bereikt over een transfersom van 47 miljoen euro exclusief bonussen, en voor de aanvaller een jaarsalaris van rond de 4,2 miljoen euro klaar hebben liggen. Die bedragen vallen echter in het niet bij wat Al-Hilal te bieden had: een transfersom van naar verluidt 80 miljoen euro en een jaarsalaris van rond de zestien miljoen euro, bijna het viervoudige van wat Roma hem bood.

Volgens de laatste berichten heeft Roma-trainer Gian Piero Gasperini in een telefonisch onderhoud met Summerville persoonlijk geprobeerd om de aanvaller voor de Serie A te laten kiezen, maar dat lijkt toch tevergeefs te zijn geweest. Tavolieri schrijft op X dat Summerville de knoop heeft doorgehakt en Roma heeft geïnformeerd dat zijn keuze toch op Al-Hilal is gevallen. Naar verwachting tekent de international 'de komende dagen' een vierjarig contract bij de Saudische-grootmacht, aldus Tavolieri.