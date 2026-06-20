Ronald Koeman in De Oranjezomer beticht van glasharde leugen

Hugo Borst vindt het jammer dat zaterdagavond niet in de basis begon bij het Nederlands elftal tijdens het WK-duel met Zweden (5-1). De rechtsbuiten viel meteen na rust wel in en was betrokken bij drie doelpunten.

Summerville was tijdens de WK-opener van Oranje tegen Japan (2-2) een van de smaakmakers. De rechtsbuiten van West Ham United speelde een verdienstelijke wedstrijd en scoorde in de tweede helft op fraaie wijze.

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Summerville raakte zijn basisplaats echter tegen Zweden kwijt: bondscoach Ronald Koeman opteerde in de basis voor Brian Brobbey. Daardoor speelde Donyell Malen, tegen Japan nog de midvoor van Oranje, als rechtsbuiten.

Malen kon in de eerste helft echter geen potten breken en bleef in de rust in de kleedkamer achter ten faveure van Summerville. De invaller was vervolgens goed voor een doelpunt, een assist en een voorassist.

Koeman vertelde voor de wedstrijd bij de NOS dat Summerville ‘lichte klachten had’. Borst gelooft echter niets van die uitleg van de trainer. “Ik wantrouwde meteen dat hij geblesseerd was, want daar hadden we niets van gehoord”, zegt de analist meteen na de wedstrijd in De Oranjezomer.

“Hij zat op de bank. Best lullig, want Summerville speelde de interland van zijn leven de vorige keer. Jammer dat hij niet weer mee mocht doen (vanaf het begin, red.)”, vervolgt Borst. “Maar ik was heel blij dat hij erin kwam. En hij had ook toegevoegde waarde.”

“Kijk, je wordt ook in de maling genomen als journalist”, stelt Borst. “Wij zijn het doorgeefluik voor Ronald Koeman aan de andere coaches, aan de wereld. Dus je kunt door desinformatie de tegenstander zand in de ogen gooien.”

Collega-analist Theo Janssen is het met Borst eens: “Als hij echt een beetje klachten heeft, dan breng je hem niet in de rust. Want dan heb je weer de kans dat je hem eruit moet halen. Dit is gewoon een trucje geweest.”