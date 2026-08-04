Sterk NEC zorgt zonder Sano voor knap gelijkspel tegen Olympiakos bij debuut Tadic

N.E.C. heeft zijn Europese avontuur geopend met een uitstekend resultaat. De Nijmegenaren hielden Olympiakos in het kolkende Piraeus op een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. Zonder de naar PSV vertrokken Kodai Sano liet de ploeg van Dick Schreuder zien dat het ook op het hoogste Europese podium mee kan doen. N.E.C. speelde met lef, creëerde zelf kansen en keert met een uitstekend uitgangspunt terug naar Nijmegen voor de return in de derde voorronde van de Champions League.

De voorbereiding op het duel kende voor N.E.C. een flinke tegenvaller. Sano, één van de grote smaakmakers van het afgelopen seizoen, verliet op de wedstrijddag de groep om zijn transfer naar PSV af te ronden. Trainer Dick Schreuder vertelde voorafgaand aan de wedstrijd dat de Japanner zelf had aangegeven niet te willen spelen. "Vanochtend stuurde hij mij een appje met de vraag of hij met mij kon spreken. Toen vertelde hij dat hij niet wilde spelen. Als hij dat niet wil, dan wil hij dat niet. Hij had slecht geslapen en alle factoren speelden mee", zei Schreuder.

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Toch liet N.E.C. vanaf het eerste fluitsignaal zien dat het vertrek van Sano niet voor paniek zorgde. In de Griekse heksenketel koos de ploeg van Schreuder niet voor overleven, maar voor voetballen. Met veel energie, lef aan de bal en verzorgd combinatievoetbal maakte N.E.C. het Olympiakos direct lastig.

De eerste grote kansen waren zelfs voor de bezoekers. Tjaronn Chery probeerde doelman Popovic te verrassen met een bekeken poging, terwijl N.E.C. via Sami Ouaissa en Bryan Linssen gevaarlijk werd. Een fraaie aanval over de linkerkant eindigde bij Ouaissa, maar de Griekse defensie wist ternauwernood een openingstreffer te voorkomen.

Vlak voor rust kreeg N.E.C. opnieuw een enorme mogelijkheid. Chery legde de bal klaar voor Jamiro Monteiro, die vanaf de rand van het strafschopgebied richting de bovenhoek schoot. Popovic moest alles uit de kast halen om de bal uit zijn doel te houden.

Na rust probeerde Olympiakos de druk verder op te voeren. De Grieken brachten onder anderen Gelson Martins binnen de lijnen en gingen nadrukkelijk op zoek naar een treffer, maar N.E.C. bleef als ploeg uitstekend overeind. De organisatie stond, de ruimtes werden klein gehouden en de Nijmegenaren bleven gevaarlijk zodra ze de kans kregen om eruit te komen.

Wanneer Olympiakos wel een opening vond, stond Gonzalo Crettaz op de juiste plek. De Spaanse doelman verrichtte meerdere belangrijke reddingen en groeide uit tot een betrouwbare sluitpost op een avond waarop N.E.C. zich uitstekend presenteerde.

Voor de Nijmegenaren was er daarnaast een bijzonder moment in de tweede helft. Dusan Tadic maakte in de 74e minuut zijn officiële debuut voor de club. De ervaren Serviër kwam binnen de lijnen als vervanger van Linssen en liet direct zien waarom N.E.C. hem naar Nijmegen heeft gehaald: met rust aan de bal en oog voor de juiste oplossing. Ook Emre Mor maakte zijn eerste minuten voor N.E.C. Extra bijzonder, omdat hij dat deed tegen zijn oude club Olympiakos.

In de slotfase probeerde Olympiakos nog een slotoffensief te forceren, maar N.E.C. gaf geen krimp. De ploeg van Schreuder neemt daardoor een zeer knap resultaat mee terug naar Nederland.

Volgende week wacht de return in De Goffert, waar N.E.C. het Europese sprookje een vervolg kan geven en een plek in de volgende ronde van de Champions League-voorronde kan afdwingen.