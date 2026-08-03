Hans Kraay jr. verrast vriend en vijand met kandidaat voor bondscoachschap Oranje

Uitgerekend Hans Kraay jr. ziet Louis van Gaal als de ideale kandidaat om Ronald Koeman op te volgen als bondscoach van het Nederlands elftal. De ESPN-analist, die in het verleden regelmatig botste met de ervaren trainer, komt nu met een opvallend pleidooi voor een vierde periode van Van Gaal bij Oranje.

In zijn column voor Voetbal International bespreekt Kraay samen met Martijn Krabbendam de zoektocht van de KNVB naar een nieuwe bondscoach. Nadat onder anderen Arne Slot, Peter Bosz en Erik ten Hag om verschillende redenen niet beschikbaar zijn, blijft de voetbalbond op zoek naar de juiste opvolger van Ronald Koeman. Hoewel Michael Reiziger volgens Kraay ook een serieuze kandidaat is, kiest de analist uiteindelijk voor een veel bekendere naam. "En tóch, je zult het heel raar vinden dat dit uit mijn mond komt, ga ik voor Louis", vertelt Kraay.

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Die voorkeur is opmerkelijk te noemen, aangezien de televisiepersoonlijkheid en de voormalig bondscoach in het verleden regelmatig hard in botsing kwamen. Tijdens de periode dat Kraay als verslaggever voor SBS6 werkte, liepen de interviews met de toenmalige bondscoach vaak hoog op. Inmiddels kijkt de analist daar met een knipoog op terug: "Ik heb heel lang gedacht dat dit aan hem lag, maar ben er inmiddels toch wel achter dat het ook wel een beetje mijn schuld was". Kraay roemt tegenwoordig vooral de onderschatte trainingskwaliteiten van de clubloze coach, waar voormalig sterspelers als Arjen Robben, Robin van Persie, Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart destijds vol enthousiasme aan deelnamen. "Alles was anders dan bij hun buitenlandse topclubs", oordeelt de columnist.

Dat de beoogde kandidaat de zeventig ruim is gepasseerd, vormt volgens Kraay geen enkel struikelblok. Bronnen rondom Van Gaal bevestigen dat de zeventiger zijn eerdere gezondheidsproblemen achter zich heeft gelaten en zich fitter dan ooit voelt. Omdat een bondscoach niet dagelijks op het veld staat, zou deze rol hem fysiek uitstekend passen. "Nu heb je me in de hoek, maar het is echt zijn allerlaatste kans om nog eens ergens bondscoach te worden", stelt de verslaggever over de man die Oranje op het WK van 2022 nog aan het roer stond.

Mocht de KNVB toch een andere koers willen varen, dan ziet Kraay in Reiziger een logisch alternatief. De huidige trainer van de Nederlandse beloften zou volgens het succesvolle Spaanse model van Luis de la Fuente kunnen doorschuiven naar het grote Oranje, een route die Nigel de Jong mogelijk ook voor ogen heeft. Toch denkt de analist dat de KNVB er verstandig aan doet om de man te bellen die het nationale elftal al drie keer eerder onder zijn hoede had. "Louis zou dit niet logisch vinden, maar verschrikkelijk logisch", besluit Kraay stellig.