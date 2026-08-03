Giovanni van Bronckhorst deelt update over blessure Watanabe

Feyenoord heeft de voorbereiding op het nieuwe seizoen afgesloten met een domper, maar de fysieke schade bij lijkt mee te vallen. De centrale verdediger viel zondag in het oefenduel met Atalanta Bergamo al na enkele minuten uit met een blessure, waarna even werd gevreesd voor een zware kwetsuur. Inmiddels is duidelijk dat de mandekker gekneusde ribben heeft opgelopen en dat er geen sprake is van een breuk. Hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst en de speler zelf hebben de aanhang in Rotterdam-Zuid inmiddels gerustgesteld.

De onfortuinlijke aftocht van de Japanner vond plaats tijdens de zogenoemde Kuip Cup, die door de thuisploeg met 2-1 werd gewonnen. De international, die pas net terug was van een vakantie na zijn deelname aan het wereldkampioenschap in Noord-Amerika, kwam hard in botsing met Nikola Krstovic. De speler van de Italiaanse tegenstander viel na een luchtduel met zijn elleboog vol op de rug van de verdediger. Na een korte blessurebehandeling op het veld moest Watanabe de strijd staken.

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Na afloop van de overwinning op de kwam de oefenmeester met een voorzichtige, maar positieve update. "Ik weet niet of hij een vraagteken is voor volgende week, maar ik heb gehoord dat het niet gebroken is en dat is positief", zo liet hij weten tegenover de pers. Van Bronckhorst houdt hoop op een spoedig herstel van de verdediger. "Deze week moeten we kijken hoe de situatie zich ontwikkelt. Het is een keiharde speler".

Niet veel later liet de verdediger zelf ook van zich horen via sociale media. Op Instagram plaatste de rechtspoot een bericht om de supporters te bedanken voor het medeleven. "Er is niets gebroken, dus het komt helemaal goed", zo schreef de mandekker op het platform. "Bedankt voor alle berichten en de steun. Ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk te herstellen".

Het is momenteel nog de vraag of de verdediger op tijd fit is voor de officiële seizoensopener van de Rotterdammers. De ploeg van Van Bronckhorst trapt de Eredivisie komende zondag af met een uitwedstrijd tegen stadsgenoot Sparta Rotterdam.