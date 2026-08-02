Liverpool neemt duidelijk besluit over verkoop Cody Gakpo

Liverpool is voorlopig niet van plan om mee te werken aan een vertrek van naar Tottenham Hotspur, zo weet TEAMtalk te melden. Hoewel de Oranje-international en zijn entourage openstaan voor gesprekken over een transfer naar Londen, heeft de clubleiding op Anfield een duidelijk standpunt ingenomen. De aanvaller maakt vooralsnog gewoon deel uit van de plannen voor het komende seizoen.

Tottenham heeft zich onlangs opnieuw gemeld voor de aanvaller. De Londenaren verlegden hun aandacht nadat een overgang van Éli Junior Kroupi definitief afketste. De Franse speler van AFC Bournemouth liep eind juli een breuk op in zijn middenvoetsbeentje en is maanden uitgeschakeld, waardoor een transfer van de baan is. Hierdoor kwam Gakpo weer nadrukkelijk in beeld bij de ploeg van Roberto De Zerbi.

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Vertegenwoordigers van Gakpo hebben inmiddels positieve gesprekken gevoerd met de club uit de Britse hoofdstad. De rechtspoot zou openstaan voor een nieuwe uitdaging, mede doordat de concurrentie bij Liverpool flink toeneemt. De club uit de havenstad beschikt met Alexander Isak al over een gevestigde spits en ziet bovendien veel potentie in het talent Rio Ngumoha op de linkerflank. Daarnaast is Liverpool in verregaande onderhandelingen met Paris Saint-Germain over de komst van Bradley Barcola. Mede hierdoor bestaat er binnen het kamp van de Nederlander twijfel over een vaste basisplaats op de lange termijn.

Onder de nieuwe hoofdtrainer Andoni Iraola blijft Gakpo naar verwachting echter een belangrijke rol spelen. De oefenmeester wil zijn volledige spelersgroep eerst grondig beoordelen tijdens de voorbereiding voordat hij groen licht geeft voor belangrijke vertrekken. Liverpool heeft de interesse vanuit Londen dan ook weinig aanmoediging gegeven. Waar Gakpo in Liverpool vorig seizoen tot zeven doelpunten en vijf assists kwam in 36 competitieduels, ziet Tottenham voor hem een prominentere rol weggelegd. De Premier League-club uit Londen beschouwt de international niet alleen als een optie voor de linkerflank, maar ziet in hem ook een speler die in de punt van de aanval kan fungeren. Een definitief bod van Spurs hangt naar verluidt mede af van het succes van Liverpool in het aantrekken van Barcola als eventuele vervanger.

Toch lijkt een overstap momenteel vooral afhankelijk van de vraag of de speler zelf een vertrek wil forceren. Sinds zijn komst naar Engeland is de voormalig PSV'er uitgegroeid tot een veelzijdige kracht, met inmiddels meer dan 130 officiële wedstrijden achter zijn naam. De clubleiding van Liverpool heeft de keuze voorlopig gemaakt: de aanvaller mag niet zomaar vertrekken. Daarmee staat de speler voor de keuze om te strijden voor zijn plek op Anfield, of actief aan te sturen op een transfer naar de ploeg van De Zerbi.