Givairo Read hakt de knoop door in transferstrijd tussen AS Roma en Nottingham Forrest

heeft een duidelijke voorkeur uitgesproken in de strijd om zijn handtekening. De rechtsback van Feyenoord ziet een overstap naar AS Roma meer zitten dan een transfer naar Nottingham Forest, zo meldt transferexpert Gianluca Di Marzio. De mogelijkheid om komend seizoen in de Champions League te spelen, geeft de Italiaanse topclub een belangrijk voordeel ten opzichte van de Engelse concurrentie.

Achter de schermen zijn AS Roma en Feyenoord momenteel in gesprek over een transfer van de talentvolle verdediger. De club uit Rome heeft onlangs een officieel bod van 25 miljoen euro uitgebracht op de jeugdinternational. Dit voorstel voldeed echter nog niet aan de verwachtingen in De Kuip, aangezien technisch directeur Dévy Rigaux en de rest van de Rotterdamse clubleiding inzetten op een minimale vaste transfersom van dertig miljoen euro. De onderhandelingen tussen beide clubs gaan desondanks door om het gat tussen vraag en aanbod te overbruggen.

Artikel gaat verder onder video

Read stond de afgelopen periode ook nadrukkelijk in de belangstelling van Nottingham Forest. De Premier League-club meldde zich officieel in Rotterdam-Zuid en bracht meerdere biedingen uit op de vleugelverdediger. Het laatste voorstel van de Engelsen liep op tot ongeveer 21 miljoen euro exclusief bonussen, maar Feyenoord wees die aanbieding resoluut van de hand. Eerder leek Nottingham Forest lange tijd de beste papieren te hebben en was er zelfs al een akkoord op hoofdlijnen met de speler bereikt, maar de inmenging van Roma heeft de situatie weer volledig opengebroken.

Volgens Di Marzio speelt het perspectief op het hoogste Europese podium een doorslaggevende rol in de keuze van de ex-speler van FC Volendam. De ploeg van hoofdtrainer Gian Piero Gasperini is komend seizoen actief in de Champions League, een podium dat Nottingham Forest niet kan bieden. Mocht de transfer naar de nummer vijf van het afgelopen Serie A-seizoen doorgang vinden, dan moet de jonge verdediger in de Italiaanse hoofdstad de concurrentiestrijd aangaan met landgenoot Devyne Rensch, die momenteel een vaste waarde is op de rechterflank.

Ondertussen bevindt Feyenoord zich in een sterke onderhandelingspositie. De Oranje-jeugdinternational zette in april vorig jaar nog zijn handtekening onder een nieuw contract, waardoor hij nog tot medio 2029 vastligt. Giovanni van Bronckhorst ziet de mandekker als een belangrijke pion voor de toekomst van het elftal. De club wil de verbintenis van de twintigjarige speler eigenlijk openbreken en opwaarderen, maar beseft dat een lucratieve transfer naar het buitenland steeds realistischer wordt.

De ontwikkeling van de verdediger is de afgelopen seizoenen in een stroomversnelling geraakt. Sinds zijn komst naar Varkenoord kwam hij tot dusver tot 54 officiële optredens in de Rotterdamse hoofdmacht, waarin hij goed was voor vijf doelpunten en elf assists. Hoewel zijn voorkeur nu duidelijk bij een avontuur in Italië ligt, is het in de komende periode wachten op een definitief akkoord tussen Feyenoord en AS Roma over de benodigde miljoenen.