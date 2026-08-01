Santiago Giménez ligt onder vuur: vernietigend verhaal duikt op

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport heeft zaterdag een pijnlijk verhaal over gepubliceerd. De spits van AC Milan, die zwaar teleurstelt in Italië, moet het daarin flink ontgelden.

De periode van Giménez in Milaan kent vooralsnog vooral dieptepunten. De Mexicaanse aanvaller, die Feyenoord in januari 2025 voor dertig miljoen euro verruilde voor de Italiaanse topclub, wordt inmiddels weggezet als een grote flop. La Gazzetta dello Sport besteedt vlak voor de start van het nieuwe seizoen opnieuw uitgebreid aandacht aan de uitermate teleurstellende prestaties van de 25-jarige aanvaller.

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"Giménez scoort niet alleen niet, hij speelt ook ondermaats. Hij oogt als een speler die gebukt gaat onder zijn eigen gedachten, of misschien wel onder de enorme druk die komt kijken bij het spelen voor AC Milan. Zijn laatste doelpunt dateert van 23 september, tijdens de Coppa Italia-wedstrijd van AC Milan tegen Lecce. Een datum die symbool staat voor het begin van zijn neergang", schrijft La Gazzetta dello Sport.

De Italiaanse sportkrant lijkt nauwelijks nog vertrouwen te hebben in een succesvolle toekomst van de oud-Feyenoorder in San Siro. "Objectief bekeken is het een treurig verhaal. Cynisch beschouwd lijkt het een verhaal dat onvermijdelijk op zijn einde loopt. Voor alle betrokken partijen dringt zich nu de vraag op: doorgaan of een nieuwe weg inslaan? De logica lijkt te wijzen op een vertrek."

Interesse van Lazio?

Lazio zou volgens Italiaanse media inmiddels interesse hebben getoond in Giménez, maar vooralsnog is die belangstelling niet dusdanig concreet dat een transfer in de lucht hangt.