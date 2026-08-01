Live voetbal

Santiago Giménez ligt onder vuur: vernietigend verhaal duikt op

1 augustus 2026, 18:30
Santiago Giménez ligt onder vuur: vernietigend verhaal duikt op
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt de ontwikkelingen bij FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles.
Maak ons je Google-favoriet

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport heeft zaterdag een pijnlijk verhaal over Santiago Giménez gepubliceerd. De spits van AC Milan, die zwaar teleurstelt in Italië, moet het daarin flink ontgelden.

De periode van Giménez in Milaan kent vooralsnog vooral dieptepunten. De Mexicaanse aanvaller, die Feyenoord in januari 2025 voor dertig miljoen euro verruilde voor de Italiaanse topclub, wordt inmiddels weggezet als een grote flop. La Gazzetta dello Sport besteedt vlak voor de start van het nieuwe seizoen opnieuw uitgebreid aandacht aan de uitermate teleurstellende prestaties van de 25-jarige aanvaller.

Artikel gaat verder onder video

"Giménez scoort niet alleen niet, hij speelt ook ondermaats. Hij oogt als een speler die gebukt gaat onder zijn eigen gedachten, of misschien wel onder de enorme druk die komt kijken bij het spelen voor AC Milan. Zijn laatste doelpunt dateert van 23 september, tijdens de Coppa Italia-wedstrijd van AC Milan tegen Lecce. Een datum die symbool staat voor het begin van zijn neergang", schrijft La Gazzetta dello Sport.

De Italiaanse sportkrant lijkt nauwelijks nog vertrouwen te hebben in een succesvolle toekomst van de oud-Feyenoorder in San Siro. "Objectief bekeken is het een treurig verhaal. Cynisch beschouwd lijkt het een verhaal dat onvermijdelijk op zijn einde loopt. Voor alle betrokken partijen dringt zich nu de vraag op: doorgaan of een nieuwe weg inslaan? De logica lijkt te wijzen op een vertrek."

Interesse van Lazio?

Lazio zou volgens Italiaanse media inmiddels interesse hebben getoond in Giménez, maar vooralsnog is die belangstelling niet dusdanig concreet dat een transfer in de lucht hangt.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie

Robin van Persie serieus genoemd als nieuwe bondscoach van Oranje

  • Gisteren, 13:30
  • Gisteren, 13:30
  • 16
Dévy Rigaux

PSV bereikt akkoord met speler, maar Feyenoord wil transfer kapen

  • Gisteren, 09:13
  • Gisteren, 09:13
  • 10
Kenneth Taylor weggestuurd van Lazio-training

Beelden: Kenneth Taylor weggestuurd van Lazio-training

  • do 30 juli, 12:57
  • 30 jul. 12:57
  • 6
5 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
617 Reacties
749 Dagen lid
1.537 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Niet alle ex-eredivisiespelers slagen in een Europese topcompetitie.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
617 Reacties
749 Dagen lid
1.537 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Niet alle ex-eredivisiespelers slagen in een Europese topcompetitie.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Santiago Giménez

Santiago Giménez
AC Milan
Team: Milan
Leeftijd: 25 jaar (18 apr. 2001)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Milan
16
0
2024/2025
Milan
14
5
2024/2025
Feyenoord
11
7
2023/2024
Feyenoord
30
23

Meer info

Stand Serie A 2026/2027

Serie A
GS
DS
PT
1
Milan
0
0
0
2
Atalanta
0
0
0
3
Bologna
0
0
0
4
Cagliari
0
0
0
5
Como
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws