Kijkers schrikken enorm van Ajax-speler: 'Geen knikker geraakt, die dikke'

heeft in zijn eerste wedstrijden voor Ajax nog maar weinig indruk gemaakt. Fans van de Amsterdamse club uiten kritiek op het optreden van de Argentijnse aanvaller in de Conference League-wedstrijd tegen FK Vojvodina (4-1 overwinning).

Ajax betaalde onlangs minimaal 19,9 miljoen euro om Leonardo los te weken bij Al-Hilal, maar de spits moet voorlopig geduld hebben. Hij zat vorige week tijdens de heenwedstrijd tegen Vojvodina (1-4 overwinning) negentig minuten op de bank, deed vervolgens afgelopen zondag 45 minuten mee in het oefenduel met Burnley (2-1 zege) en mocht donderdag in de return tegen Vojvodina als invaller ruim dertig minuten meedoen.

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Leonardo werd tegen Vojvodina in de 57ste minuut ingebracht door hoofdtrainer Míchel. Ajax leidde op dat moment met 2-1 en liep uiteindelijk uit naar een 4-1 overwinning, onder meer door drie doelpunten van Oscar Gloukh.

Leonardo kreeg in de 91ste minuut van de wedstrijd een uitgelezen mogelijkheid om zijn doelpuntenrekening bij Ajax te openen. De 23-jarige midvoor kreeg de bal in het strafschopgebied op een presenteerblaadje van Mika Godts, maar zijn inzet vanaf een meter of tien ging compleet de mist in. Sterker nog: Leonardo wist zijn schot niet eens op doel te krijgen.

“Die moet je wel maken natuurlijk als nieuwe spits!”, riep commentator Albert Mantingh na de misser bij Ziggo Sport. Ook veel fans van Ajax zijn geschrokken van de manier waarop Leonardo de kans om zeep hielp.

“Oei, dat is onze spits van 20 miljoen die hem in een vrije kans vijf meter voor de goal richting de hoekvlag weet te schieten … Beetje ongelukkig vooralsnog”, schrijft iemand bijvoorbeeld op X. Een andere kijker schrijft: “Ik wil niet de sfeer verpesten, maar Dolberg is toch veel beter dan Leonardo.”

Ook Míchel is kritisch op Leonardo. “Hij moet beter worden, zo snel mogelijk”, zei de Spaanse oefenmeester na afloop op een persconferentie. “We moeten een goede atmosfeer creëren voor hem. We moeten de druk op hem niet verhogen door steeds zijn prestaties te bekritiseren. Het is een fantastische speler voor ons en een goede afmaker. Ik waardeer zijn persoonlijkheid en talent. Hij maakt Ajax beter, dat weet ik zeker.”

Leonardo werd voorafgaand aan de wedstrijd ook al kritisch besproken bij Ziggo Sport. Presentator Sam van Royen zei dat het hem vorige week in de heenwedstrijd tegen Vojvodina opviel dat de spits ‘niet zo snel is’. “Mij is exact hetzelfde opgevallen”, reageerde Van Halst. De analist voegde eraan toe: “Hij zal natuurlijk heel erg moeten wennen aan het meevoetballen. Scoren kan hij wel. Hij heeft een neusje voor de goal in de zestien. Maar je moet dan wel een goed voetballend elftal hebben dat tegen de zestien van de tegenstander speelt.”