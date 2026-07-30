Johan Derksen is verbijsterd door Wilfred Genee: 'Dit is ongelofelijk'

Johan Derksen heeft met verbazing gekeken naar het nieuwe programma van Wilfred Genee dat deze zomer op televisie verschijnt. De analist van Vandaag Inside herkent zijn eigen collega niet meer terug.

Genee heeft recent tijdens zijn trip naar Curacao met Vandaag Inside gewerkt aan een nieuw programma: Mi Dushi: wat is dan liefde? Daarin spreekt Genee met bekende Nederlandse koppels over de liefde. In de eerste aflevering, die vorige week is verschenen, was Patty Brard te gast. De komende weken volgen meer afleveringen, onder meer met René en Natasja Froger.

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Derksen heeft ook 'met aandacht' naar het nieuwe programma van Genee gekeken: "Ik gun hem alle succes", begint de besnorde analist in zijn eigen podcast Groeten uit Grolloo: "Die jongen heeft er keihard aan gewerkt op Curaçao. Maar het is ongelofelijk: ik zie Wilfred zelf niet. Ik werk al twintig jaar met hem samen en het is een etterbak eerste klas. Maar nu is het een poeslieve jongen die lieve vraagjes stelt. Ik moet heel erg wennen aan deze rol", geeft Derksen toe.

Hij geeft het programma een zeven: "Redelijk gescoord, hij is als twaalfde geëindigd in de top-25 van de dag. Dat is helemaal niet slecht in de zomer, want dat is de slechtste periode om een nieuw programma neer te zetten. Ik gun hem dat van harte. Ik begrijp ook best dat hij een beetje ziek wordt van het feit dat hij alleen maar succes heeft met Van der Gijp en mij. Hij wil ook eens aantonen dat hij wat meer kan dan dat. Maar ik weet niet of dit nou het genre was waar hij het moet zoeken."