Bas Nijhuis ligt plotseling zwaar onder vuur: 'Dit hoort niet'

Mario van der Ende heeft zich uitermate kritisch uitgelaten over scheidsrechter Bas Nijhuis. De voormalig arbiter vindt de manier waarop Nijhuis de wedstrijden in Nederland leidt niet kunnen. Ook Martin van den Kerkhof moet het ontgelden.

In gesprek met Sportnieuws.nl bespreekt Van der Ende de verrichtingen van de scheidsrechters in Nederland. Een top vijf samenstellen vindt hij lastig, aangezien er volgens hem slechts drie scheidsrechters met kop en schouders boven de rest uitsteken: "Ik denk dat je Lindhout, Gözübüyük en Makkelie hebt, maar daarna wordt het al heel dun. Dan heb je jonge jongens als Nagtegaal en Kooij, maar die moeten de achtervolging nu wel inzetten om hierbij te komen. Anders blijft het een beetje aanmodderen."

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Opvallend genoeg noemt Van der Ende scheidsrechter Nijhuis niet. Nijhuis werd recent door Voetbal International nog uitgeroepen tot arbiter van het seizoen 2025/26. "Ik vond Nijhuis een groot talent toen hij begon te fluiten. Maar zoals hij de laatste jaren bezig is om zijn eigen regels toe te passen op het veld... Ik denk dat uniformiteit voor spelers, trainers en het publiek belangrijk is in de arbitrage. Als jij dan bewust de grenzen gaat overtreden, bewust overtredingen gaat negeren... Hij koketteert er ook mee dat hij dat randje overgaat. Dat hoort dus niet bij een scheidsrechter."

Ook Van den Kerkhof krijgt kritiek

Vervolgens haalt Van der Ende een voorbeeld aan van een andere arbiter, waar hij ook kritisch op is. "Martin van den Kerkhof zei bij de laatste wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en PSV dat hij in de geest van de wedstrijd floot en het nog geen tijd was voor een strafschop, terwijl er een overtreding op Guus Til in het strafschopgebied werd gemaakt. Dan denk ik: ga lekker IJsselmeervogels 3 fluiten. Dat hoort in mijn optiek niet op Eredivisie-niveau thuis."