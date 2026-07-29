Live voetbal 2

‘PSV heeft beste papieren voor transfervrije buitenspeler’

29 juli 2026, 15:37
Earnest Stewart met op de achtergrond het logo van PSV
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
Maak ons je Google-favoriet

PSV heeft samen met SC Freiburg de beste papieren om Giorgi Tsitaishvili in te lijven, zo weet transferexpert Rudy Galetti. De Georgische buitenspeler is deze zomer transfervrij na zijn vertrek bij Dynamo Kiev.

Tsitaishvili doorliep zijn jeugdopleiding bij Dynamo Kiev en stond zijn hele carrière bij de club onder contract. Doordat de 25-jarige aanvaller echter voornamelijk werd verhuurd, kwam hij niet verder dan 24 wedstrijden in de hoofdmacht van de Oekraïense club. Deze zomer liep Tsitaishvili uit zijn contract in Kiev, waardoor hij transfervrij op zoek kan naar een nieuw avontuur.

Artikel gaat verder onder video

Er is de nodige interesse voor de linkspoot. Zo heeft het Saudische Al Taawoun onlangs al geprobeerd de Georgiër in te lijven, zo meldt Galetti. Tsitaishvili kreeg een langdurig contract aangeboden, maar heeft besloten hier niet op in te gaan. De aanvaller wil namelijk graag in Europa actief blijven.

Volgens Galetti is PSV een van de twee clubs die de meeste kans maken op de handtekening van Tsitaishvili. Ook Freiburg zou volgens de transferkenner een serieuze optie zijn. Toch is de strijd nog niet gestreden, zo voegt hij eraan toe.

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Amir Bouhamdi Marokko Nederland

KNVB moet haast maken: Amir Bouhamdi (17) maakt enorme indruk bij PSV

  • Gisteren, 21:53
  • Gisteren, 21:53
  • 4
PSV-speler Sven Mijnans

Mijnans noemt belangrijkste redenen om voor PSV te kiezen

  • zo 26 juli, 08:25
  • 26 jul. 08:25
  • 1
Peter Bosz

Peter Bosz velt hard oordeel over PSV, week voor Johan Cruijff Schaal

  • za 25 juli, 21:43
  • 25 jul. 21:43
  • 1
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Giorgi Tsitaishvili

Giorgi Tsitaishvili
Leeftijd: 25 jaar (18 nov. 2000)
Positie: AM, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Metz
33
3
2024/2025
Granada
36
7
2024
Dinamo Batumi
17
1
2023
Dinamo Batumi
17
4

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
11
NEC
0
0
0
12
PEC
0
0
0
13
PSV
0
0
0
14
Sparta
0
0
0
15
Telstar
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws