‘PSV heeft beste papieren voor transfervrije buitenspeler’

PSV heeft samen met SC Freiburg de beste papieren om in te lijven, zo weet transferexpert Rudy Galetti. De Georgische buitenspeler is deze zomer transfervrij na zijn vertrek bij Dynamo Kiev.

Tsitaishvili doorliep zijn jeugdopleiding bij Dynamo Kiev en stond zijn hele carrière bij de club onder contract. Doordat de 25-jarige aanvaller echter voornamelijk werd verhuurd, kwam hij niet verder dan 24 wedstrijden in de hoofdmacht van de Oekraïense club. Deze zomer liep Tsitaishvili uit zijn contract in Kiev, waardoor hij transfervrij op zoek kan naar een nieuw avontuur.

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Er is de nodige interesse voor de linkspoot. Zo heeft het Saudische Al Taawoun onlangs al geprobeerd de Georgiër in te lijven, zo meldt Galetti. Tsitaishvili kreeg een langdurig contract aangeboden, maar heeft besloten hier niet op in te gaan. De aanvaller wil namelijk graag in Europa actief blijven.

Volgens Galetti is PSV een van de twee clubs die de meeste kans maken op de handtekening van Tsitaishvili. Ook Freiburg zou volgens de transferkenner een serieuze optie zijn. Toch is de strijd nog niet gestreden, zo voegt hij eraan toe.