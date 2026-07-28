Peter Bosz ontbreekt bij PSV in laatste oefenwedstrijd

Peter Bosz zit dinsdagavond niet op de bank bij PSV in de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding, zo maakt de club bekend. Jong PSV-trainer Stijn Schaars neemt het tegen FC Eindhoven over in verband met zijn trainersopleiding.

PSV speelt dinsdagavond zijn laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In het Philips Stadion vindt de jaarlijkse Lichtstadderby tegen FC Eindhoven plaats. Voor de regerend landskampioen is het de laatste kans om zich klaar te stomen voor de Johan Cruijff Schaal van komend weekend tegen AZ.

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Tijdens het duel met de stadsgenoot zal Bosz echter niet op de bank plaatsnemen bij PSV, zo maakt de club bekend. In plaats daarvan zal Schaars, normaal gesproken trainer van Jong PSV, langs de lijn staan. Dat heeft alles te maken met de trainerscursus van de oud-middenvelder. Bosz neemt volgens Tim Reedijk van Voetbal International wel plaats op de tribune om zijn ploeg aan het werk te zien.

Schaars werd in december 2025 toegelaten tot de hoogste trainerscursus van de KNVB. Hoewel hij dus nog geen diploma heeft, kreeg hij van de bond vorig jaar wel al dispensatie om Jong PSV te leiden.