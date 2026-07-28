Spelregelorganisatie bevestigt: Argentinië onrechtmatig bevoordeeld op WK

Breel Embolo had tijdens de kwartfinale van het WK tegen Argentinië niet van het veld gestuurd mogen worden. Dat blijkt uit een nieuwe verduidelijking van spelregelorganisatie IFAB. De VAR gebruikte de zogenoemde mistaken identity-regel ten onrechte om de vermeende schwalbe van de Zwitserse aanvaller te beoordelen.

De beslissing had grote gevolgen voor Zwitserland. Embolo ontving in de 72ste minuut zijn tweede gele kaart, kort nadat zijn ploeg via Dan Ndoye op gelijke hoogte was gekomen. Argentinië profiteerde in de verlenging van de numerieke meerderheid en plaatste zich dankzij een overwinning met 3-1 voor de halve finale.

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Aanvankelijk kreeg Leandro Paredes een gele kaart na een duel met Embolo. De VAR greep vervolgens in omdat de Argentijn volgens de arbitrage geen overtreding had gemaakt. De kaart voor Paredes werd teruggedraaid, waarna Embolo juist geel kreeg wegens een vermeende schwalbe. Omdat hij al op scherp stond, moest de aanvaller vertrekken.

IFAB: VAR mocht overtreding niet opnieuw beoordelen

Volgens IFAB had de VAR de situatie niet op die manier mogen behandelen. De mistaken identity-regel is uitsluitend bedoeld voor situaties waarin de scheidsrechter een kaart aan de verkeerde speler geeft. De VAR mag dan vaststellen welke speler de bestrafte overtreding daadwerkelijk heeft gemaakt, maar mag niet alsnog beoordelen óf er überhaupt sprake was van een overtreding.

“De kaart mag alleen worden beoordeeld om vast te stellen welke speler de bestrafte overtreding heeft begaan; de overtreding zelf mag niet worden beoordeeld of veranderd”, verduidelijkt IFAB.

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Daarmee bevestigt de spelregelorganisatie dat Embolo niet op basis van deze VAR-procedure zijn tweede gele kaart had mogen ontvangen. Een mogelijke uitbreiding van het protocol wordt momenteel onderzocht, maar was tijdens het WK nog niet toegestaan.

“Die toepassing mag echter niet worden gebruikt totdat die evaluatie is afgerond”, schrijft IFAB in een verklaring. De spelregelorganisatie erkent tegelijkertijd dat het gebruik van de regel tijdens het toernooi positief werd ontvangen.

De evaluatie van het VAR-protocol loopt al sinds maart. Incidenten zoals de rode kaart van Embolo worden daarin meegenomen. Dat betekent dat een vergelijkbare ingreep tijdens toekomstige competities mogelijk wel binnen de regels kan vallen.

Woede van Zwitserland krijgt alsnog steun

De verduidelijking zal in Zwitserland vooral als een pijnlijke bevestiging worden gezien. Bondscoach Murat Yakin haalde na de uitschakeling hard uit naar de arbitrage en stelde dat het moment de volledige wedstrijd had veranderd.

“We zijn gestraft door een regel die naar mijn mening volstrekt onacceptabel is. Het is enorm pijnlijk om op deze manier te worden uitgeschakeld. Deze regel heeft vandaag onze wedstrijd verpest”, zei Yakin.

Ook verschillende Zwitserse spelers waren na afloop woedend. Manuel Akanji vond dat de arbitrage voortdurend in het voordeel van Argentinië had gefloten, terwijl Remo Freuler niet begreep waarom de VAR zich op zo’n belangrijk moment met het duel bemoeide.

De rode kaart voedde bovendien de discussie over de arbitrage rond Argentinië. Ook vanuit het kamp van eerdere tegenstander Egypte klonken klachten dat beslissingen te vaak in het voordeel van de ploeg van Lionel Messi uitvielen.

Argentinië trok de wedstrijd uiteindelijk in de verlenging naar zich toe. Julián Álvarez brak in de 112de minuut de ban, waarna de eindstand op 3-1 werd bepaald. Zwitserland bleef achter met het gevoel dat een onjuiste toepassing van het VAR-protocol een beslissende rol had gespeeld. IFAB heeft dat gevoel nu officieel bevestigd.