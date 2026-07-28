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Ajax-fans kijken uit naar Álvarez: ‘Maakt dit Ajax compleet’

28 juli 2026, 13:49
Edson Álvarez met op de achtergrond het logo van Ajax en de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago/Realtimes
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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De supporters van Ajax zijn zeer te spreken over het nieuws dat hun club bezig is met de terugkeer van Edson Álvarez. De Mexicaan wordt door velen gezien als de ontbrekende schakel in het elftal van Míchel Sánchez.

Ajax zit deze zomer niet stil op de transfermarkt. Technisch directeur Jordi Cruijff is bezig met de nodige grote transfers, maar rond een controlerende middenvelder bleef het lang stil. Dinsdag werd echter duidelijk dat de Amsterdammers Álvarez graag willen terughalen. De 28-jarige middenvelder van West Ham United moet zo’n vijftien miljoen euro kosten.

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Cruijff heeft inmiddels met de Mexicaan gesproken en hij zou openstaan voor een terugkeer, maar het zal geen eenvoudige transfer worden. Ajax heeft op dit moment namelijk niet de financiële middelen om aan de vraagprijs van de gedegradeerde Engelsen te voldoen. De Amsterdammers kijken op dit moment naar speciale constructies om de komst van Álvarez haalbaar te maken.

Op social media kijken supporters in ieder geval al vooruit naar een mogelijke rentree van de middenvelder. “Álvarez is in alles je meest geschikte 6”, schrijft een fan op X. Een ander geeft aan dat de mindere opbouwende kwaliteiten van Álvarez opgevangen worden door de aanwezigheid van Youri Baas en Daley Blind. “Je zoekt juist ook hardheid en duelkracht erbij. Álvarez heeft dat. Het lijkt alsof hij dit Ajax echt compleet maakt. Dit is een 6 waar men al jaren naar hunkert”, klinkt het. “Álvarez is naar mijn mening het ideale slot op de deur die anderen laat renderen”, stelt een derde supporter.

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Edson Álvarez

Edson Álvarez
West Ham United
Team: West Ham
Leeftijd: 28 jaar (24 okt. 1997)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
West Ham
0
0
2025/2026
Fenerbahçe
12
0
2024/2025
West Ham
28
0
2023/2024
West Ham
31
1

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