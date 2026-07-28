Ajax werkt aan complexe toptransfer Álvarez en heeft meerdere routes in beeld

Ajax werkt serieus aan de terugkeer van Edson Álvarez en onderzoekt verschillende financiële onderzoeken om de transfer mogelijk te maken. Dat schrijft De Telegraaf dinsdagochtend.
West Ham United verlangt ongeveer vijftien miljoen euro voor de 28-jarige middenvelder, terwijl ook Real Sociedad zich concreet heeft gemeld. Technisch directeur Jordi Cruijff van Ajax heeft inmiddels al met de beoogde nummer zes gesproken.
De komst van Álvarez wordt intern als gecompliceerd beschouwd. Ajax wil de Mexicaan graag vastleggen, maar beschikt op dit moment niet zonder meer over de financiële ruimte om aan de vraagprijs van West Ham te voldoen. De Amsterdammers willen daarom eerst spelers verkopen en met uitgaande transfers een eigen oorlogskas creëren. Op dat vlak is vooralsnog echter weinig beweging.
Álvarez staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij West Ham United, dat destijds 38 miljoen euro aan Ajax betaalde. De Engelse club verhuurde hem afgelopen seizoen aan Fenerbahçe. Na de degradatie uit de Premier League is West Ham bereid mee te werken aan een vertrek, maar de voorkeur gaat momenteel uit naar een definitieve verkoop.
Een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen kan de openstaande betalingsverplichting van West Ham aan Ajax worden. De Londense club zou nog veertien miljoen euro van de oorspronkelijke transfersom van 38 miljoen euro moeten voldoen. Ajax zou die resterende termijnen naar voren kunnen halen om financiële ruimte te creëren, maar geeft er volgens bronnen de voorkeur aan om via spelersverkopen zelf middelen vrij te maken.
Ook een constructie waarbij Ajax aanvankelijk slechts een deel van de transferrechten overneemt, wordt onderzocht. Real Sociedad heeft West Ham inmiddels een voorstel gedaan van ruim 7,5 miljoen euro voor vijftig procent van de transferrechten van Álvarez. In dat plan kan de Spaanse club via bonussen telkens een aanvullend percentage verwerven.
Ajax bestudeert naar verluidt een vergelijkbare opzet. Daarnaast ligt ook een huurconstructie op tafel, al staat West Ham daar op dit moment minder voor open. De Engelse club wil Álvarez liever verkopen en vasthouden aan een opbrengst van ongeveer vijftien miljoen euro.
De tijd speelt daarbij een rol, omdat Real Sociedad al concreet heeft gehandeld. Ajax zal daardoor niet alleen financiële ruimte moeten creëren, maar ook snel duidelijkheid moeten geven over de gekozen constructie.
Álvarez kwam in de zomer van 2019 voor vijftien miljoen euro over van Club América. In vier seizoenen speelde hij 147 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij dertien keer scoorde en zes assists gaf. Met de club won hij twee landstitels en eenmaal de KNVB-beker.
Het management van de 103-voudig international wil niet reageren op de belangstelling uit Amsterdam. Álvarez zelf leek onlangs wel de deur naar een terugkeer open te zetten.
“Ik weet dat ze me graag terug willen. De supporters van Ajax zitten voor altijd in mijn hart. Ik hoop ze snel weer te zien. Op dit moment ben ik speler van West Ham en richt ik me eerst op het WK. Daarna zien we wel wat er gaat gebeuren”, zei hij enkele weken geleden tegen ELF Voetbal.
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Het ziet er naar uit dat Ajax niet geleerd heeft van het overmars en mislintat verleden en weer dure aankopen doet en gokt op succes. Als ze niet CL halen 2x achter elkaar zijn ze de Sjaak. Er is nu maar 1 direct CL ticket en de voorronde doorkomen is ook niet eenvoudig.
Volgens mij leverde het de vorige keer bijna de CL-finale op en daarmee heel veel miljoenen aan extra transferinkomsten (Frenkie / De Ligt / Anthony / Neres / Alvarez / etc.). De periode Mislintat waren 'gokjes'. Onbekende spelers halen en lange contracten geven. Dat pakte inderdaad niet zo lekker uit.
Misschien niet de voetballende 6 waar sommigen op zitten te wachten, maar Alvarez is wel een speler die zorgt voor meer aanvallende/creatieve vrijheid voor de spelers om hem heen. Met jongens als Blind, Bouwman, Mokio en bijvoorbeeld een Ouazane dichtbij hem hoeft hij de bal maar in te leveren bij één van die keuzes om het spel goed voort te zetten. Je moet een speler als Alvarez natuurlijk niet gaan combineren met een Regeer en Klaassen. Dan zit er geen enkele beweging meer in je middenveld.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Het ziet er naar uit dat Ajax niet geleerd heeft van het overmars en mislintat verleden en weer dure aankopen doet en gokt op succes. Als ze niet CL halen 2x achter elkaar zijn ze de Sjaak. Er is nu maar 1 direct CL ticket en de voorronde doorkomen is ook niet eenvoudig.
Volgens mij leverde het de vorige keer bijna de CL-finale op en daarmee heel veel miljoenen aan extra transferinkomsten (Frenkie / De Ligt / Anthony / Neres / Alvarez / etc.). De periode Mislintat waren 'gokjes'. Onbekende spelers halen en lange contracten geven. Dat pakte inderdaad niet zo lekker uit.
Misschien niet de voetballende 6 waar sommigen op zitten te wachten, maar Alvarez is wel een speler die zorgt voor meer aanvallende/creatieve vrijheid voor de spelers om hem heen. Met jongens als Blind, Bouwman, Mokio en bijvoorbeeld een Ouazane dichtbij hem hoeft hij de bal maar in te leveren bij één van die keuzes om het spel goed voort te zetten. Je moet een speler als Alvarez natuurlijk niet gaan combineren met een Regeer en Klaassen. Dan zit er geen enkele beweging meer in je middenveld.