Nieuwe transferklapper: 'Ajax huurt spits Arokodare met koopoptie van 20 miljoen'

Ajax is dicht bij het aantrekken van Tolu Arokodare als nieuwe spits. De Amsterdamse club heeft een akkoord bereikt met Wolverhampton Wanderers over een huurdeal met een koopoptie van iets meer dan 22 miljoen euro, dat meldt Fabrizio Romano maandagmiddag.
Volgens transferexpert was de 25-jarige Nigeriaan de absolute prioriteit voor de Amsterdammers. Romano gebruikt overigens al de woorden 'Here We Go', die doorgaans betekenen dat de transfer in kannen en kruiken is.
De salariskosten worden volgens de Italiaan volledig gedekt door Ajax. Na het seizoen mogen de Amsterdammers beslissen of ze Arokodare definitief willen inlijven voor 22 miljoen euro. Dit is geen verplichte koopoptie. Wolves zou naar verluidt bonussen ontvangen, die gebaseerd zijn op de Europese kwalificatie van Ajax.
Eerder deze zomer versterkte Ajax zich al met de 23-jarige spits Marcos Leonardo, die voor bijna twintig miljoen euro werd overgenomen van Al-Hilal.
Voor Arokodare biedt de overstap naar Nederland een uitweg uit een uitzichtloze situatie in Engeland. Na de degradatie van Wolverhampton Wanderers naar de Championship belandde de spits op een zijspoor. De relatie met zijn huidige werkgever raakte ernstig verstoord nadat hij na een aanvaring met de nieuwe trainer César Peixoto van het trainingsveld werd gestuurd.
Sindsdien traint de rechtspoot niet meer mee met de A-selectie. In zijn debuutseizoen in de Premier League wist de aanvaller, die vorig jaar voor 26 miljoen euro overkwam van KRC Genk, de hoge verwachtingen niet in te lossen met drie doelpunten in 33 competitieduels.
In België maakte Arokodare naam door liefst 41 doelpunten te maken.
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Gaat deze jongen rechtsbuiten spelen? Als dit een pure spits is snap ik werkelijk niets van deze transfer als je net 20 miljoen hebt uitgegeven voor een andere spits.
Dat wordt leuk komend seizoen. 2 clubs, PSV en Ajax, met een (te) grote broek aan, met maar één Champions League plek te verdienen. En dan ook nog een begroting waarbij CL nodig is om de clubs financieel levensvatbaar te houden.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Gaat deze jongen rechtsbuiten spelen? Als dit een pure spits is snap ik werkelijk niets van deze transfer als je net 20 miljoen hebt uitgegeven voor een andere spits.
Dat wordt leuk komend seizoen. 2 clubs, PSV en Ajax, met een (te) grote broek aan, met maar één Champions League plek te verdienen. En dan ook nog een begroting waarbij CL nodig is om de clubs financieel levensvatbaar te houden.