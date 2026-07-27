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Nieuwe transferklapper: 'Ajax huurt spits Arokodare met koopoptie van 20 miljoen'

27 juli 2026, 13:41   Bijgewerkt: 13:54
Tolu Arokodare
Foto: © Imago
8 reacties
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Ajax is dicht bij het aantrekken van Tolu Arokodare als nieuwe spits. De Amsterdamse club heeft een akkoord bereikt met Wolverhampton Wanderers over een huurdeal met een koopoptie van iets meer dan 22 miljoen euro, dat meldt Fabrizio Romano maandagmiddag.

Volgens transferexpert was de 25-jarige Nigeriaan de absolute prioriteit voor de Amsterdammers. Romano gebruikt overigens al de woorden 'Here We Go', die doorgaans betekenen dat de transfer in kannen en kruiken is.

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De salariskosten worden volgens de Italiaan volledig gedekt door Ajax. Na het seizoen mogen de Amsterdammers beslissen of ze Arokodare definitief willen inlijven voor 22 miljoen euro. Dit is geen verplichte koopoptie. Wolves zou naar verluidt bonussen ontvangen, die gebaseerd zijn op de Europese kwalificatie van Ajax.

Eerder deze zomer versterkte Ajax zich al met de 23-jarige spits Marcos Leonardo, die voor bijna twintig miljoen euro werd overgenomen van Al-Hilal.

Situatie in Engeland onhoudbaar geworden

Voor Arokodare biedt de overstap naar Nederland een uitweg uit een uitzichtloze situatie in Engeland. Na de degradatie van Wolverhampton Wanderers naar de Championship belandde de spits op een zijspoor. De relatie met zijn huidige werkgever raakte ernstig verstoord nadat hij na een aanvaring met de nieuwe trainer César Peixoto van het trainingsveld werd gestuurd.

Sindsdien traint de rechtspoot niet meer mee met de A-selectie. In zijn debuutseizoen in de Premier League wist de aanvaller, die vorig jaar voor 26 miljoen euro overkwam van KRC Genk, de hoge verwachtingen niet in te lossen met drie doelpunten in 33 competitieduels.

In België maakte Arokodare naam door liefst 41 doelpunten te maken.

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dilima1966
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dilima1966
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Her zou niet verkeerd zijn dat ajax probeert Arokodare te halen ik denk dat hij perfect bij ajax pas toen hij in België speelde geweldig speler was hij daar

jabadabadoe
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Kicker
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Waar blijft die nieuwe nr 6? Nu even genoeg spitsen lijkt mij zo Jordi.

dilima1966
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dilima1966
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@Kicker. Ik denk dat ajax er voorlopig blind daar neer gaat zetten

CG
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Allback
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Gaat deze jongen rechtsbuiten spelen? Als dit een pure spits is snap ik werkelijk niets van deze transfer als je net 20 miljoen hebt uitgegeven voor een andere spits.

Veluwe
214 Reacties
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Dat wordt leuk komend seizoen. 2 clubs, PSV en Ajax, met een (te) grote broek aan, met maar één Champions League plek te verdienen. En dan ook nog een begroting waarbij CL nodig is om de clubs financieel levensvatbaar te houden.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.845 Reacties
1.141 Dagen lid
18.224 Likes
dilima1966
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Her zou niet verkeerd zijn dat ajax probeert Arokodare te halen ik denk dat hij perfect bij ajax pas toen hij in België speelde geweldig speler was hij daar

jabadabadoe
187 Reacties
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jabadabadoe
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Benieuwd wat voor karakter je binnen haalt.

Kicker
586 Reacties
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Kicker
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Waar blijft die nieuwe nr 6? Nu even genoeg spitsen lijkt mij zo Jordi.

dilima1966
3.845 Reacties
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18.224 Likes
dilima1966
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@Kicker. Ik denk dat ajax er voorlopig blind daar neer gaat zetten

CG
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CG
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Laten we vooral positief zijn met z'n allen, écht geweldig!!

Allback
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1.182 Reacties
1.400 Dagen lid
5.851 Likes
Allback
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Gaat deze jongen rechtsbuiten spelen? Als dit een pure spits is snap ik werkelijk niets van deze transfer als je net 20 miljoen hebt uitgegeven voor een andere spits.

Veluwe
214 Reacties
278 Dagen lid
310 Likes
Veluwe
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Dat wordt leuk komend seizoen. 2 clubs, PSV en Ajax, met een (te) grote broek aan, met maar één Champions League plek te verdienen. En dan ook nog een begroting waarbij CL nodig is om de clubs financieel levensvatbaar te houden.

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Tolu Arokodare

Tolu Arokodare
Wolverhampton Wanderers
Team: Wolves
Leeftijd: 25 jaar (23 nov. 2000)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Wolves
33
3
2025/2026
Genk
4
1
2024/2025
Genk
40
21
2023/2024
Genk
40
12

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