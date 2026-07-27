Nieuwe transferklapper: 'Ajax huurt spits Arokodare met koopoptie van 20 miljoen'

Ajax is dicht bij het aantrekken van als nieuwe spits. De Amsterdamse club heeft een akkoord bereikt met Wolverhampton Wanderers over een huurdeal met een koopoptie van iets meer dan 22 miljoen euro, dat meldt Fabrizio Romano maandagmiddag.

Volgens transferexpert was de 25-jarige Nigeriaan de absolute prioriteit voor de Amsterdammers. Romano gebruikt overigens al de woorden 'Here We Go', die doorgaans betekenen dat de transfer in kannen en kruiken is.

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De salariskosten worden volgens de Italiaan volledig gedekt door Ajax. Na het seizoen mogen de Amsterdammers beslissen of ze Arokodare definitief willen inlijven voor 22 miljoen euro. Dit is geen verplichte koopoptie. Wolves zou naar verluidt bonussen ontvangen, die gebaseerd zijn op de Europese kwalificatie van Ajax.

Eerder deze zomer versterkte Ajax zich al met de 23-jarige spits Marcos Leonardo, die voor bijna twintig miljoen euro werd overgenomen van Al-Hilal.

Situatie in Engeland onhoudbaar geworden

Voor Arokodare biedt de overstap naar Nederland een uitweg uit een uitzichtloze situatie in Engeland. Na de degradatie van Wolverhampton Wanderers naar de Championship belandde de spits op een zijspoor. De relatie met zijn huidige werkgever raakte ernstig verstoord nadat hij na een aanvaring met de nieuwe trainer César Peixoto van het trainingsveld werd gestuurd.

Sindsdien traint de rechtspoot niet meer mee met de A-selectie. In zijn debuutseizoen in de Premier League wist de aanvaller, die vorig jaar voor 26 miljoen euro overkwam van KRC Genk, de hoge verwachtingen niet in te lossen met drie doelpunten in 33 competitieduels.

In België maakte Arokodare naam door liefst 41 doelpunten te maken.