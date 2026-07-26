‘Ajax-speler verliest concurrentiestrijd dankzij laconieke houding’

maakte zondagmiddag geen al te beste indruk tijdens de oefenwedstrijd tussen Ajax en Burnley, zo concludeert Sam Planting in een uitgebreide analyse van Voetbal International. De journalist laat aan de hand van wedstrijdbeelden zien dat de middenvelder verdedigend meerdere keren tekortschiet.

Ajax was zondag met 2-1 te sterk voor Championship-club Burnley. Nieuwe trainer Míchel koos, ten opzichte van het Europese duel met Vojvodina van afgelopen donderdag, voor tien nieuwe namen. Het middenveld bestond uit Mokio, Jinairo Johnson en Abdellah Ouazane. Waar laatstgenoemde opnieuw indruk maakte, viel Mokio juist negatief op.

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Dat blijkt uit een analyse van Voetbal International. Het medium stelt dat Oscar Gloukh lijkt te kunnen rekenen op een basisplaats als nummer tien, maar dat de andere twee plekken op het middenveld nog openliggen.

"Waar sommige fans verzuchtten dat de nieuwe trainer afgelopen donderdag met Davy Klaassen en Youri Regeer voor niet al te avontuurlijke passers koos op die twee plekken, demonstreert Mokio ook tegen Burnley waarom hij de concurrentiestrijd voorlopig van dit duo lijkt te verliezen", schrijft VI.

Die conclusie heeft met name te maken met zijn 'laconieke houding bij het verdedigingswerk'. Planting geeft drie voorbeelden uit de wedstrijd tegen Burnley. Zo wijst hij erop dat Mokio zich onvoldoende bewust is van tactische risico's, de neiging heeft tot 'balkijken' en meermaals voor een 'heroïsche balverovering' gaat, waardoor er ruimte ontstaat in zijn rug.

"Waar Mokio met een paar fraaie balaannames en atletisch uitgevochten duels om de bal meermaals de handen van het publiek op elkaar krijgt in de Johan Cruijff ArenA, legt het oefenduel met Burnley wederom bloot dat hij nog een flinke weg te gaan heeft om tot onomstreden basiskracht uit te groeien bij Ajax", concludeert Voetbal International.