Feyenoord blijft ongeslagen en verslaat Rayo Vallecano na 120 minuten

Feyenoord heeft de voorbereiding op het nieuwe seizoen een passend vervolg gegeven. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst was in een regenachtige Kuip lange tijd de bovenliggende partij en versloeg Conference League-finalist Rayo Vallecano na een oefenduel van 120 minuten met 2-1. Shaqueel van Persie opende de score, waarna Tobias van den Elshout in de extra speeltijd het verschil maakte.

Met debutant Tjark Ernst onder de lat en Givairo Read als aanvoerder nam Feyenoord vanaf de aftrap het initiatief. Luciano Valente trok het spel naar zich toe en bracht Van Persie al snel meerdere keren in stelling. De aanvaller zag eerst een voorzet over zich heen vliegen, stuitte vervolgens één-op-één op doelman Augusto Batalla en schoot daarna een uitgelezen mogelijkheid over.

Artikel gaat verder onder video

Bij zijn derde kans was het wel raak. Valente vond Gjivai Zechiël, die de bal in de zeventiende minuut klaarlegde voor Van Persie. De aanvaller haalde verwoestend uit en liet Batalla kansloos: 1-0.

Feyenoord bleef daarna gretig spelen. Van Persie werd na een halfuur vervangen door Gaoussou Diarra, terwijl Zechiël na goed voorbereidend werk van Gonçalo Borges dicht bij de tweede Rotterdamse treffer was. Zijn schot verdween echter naast.

Rayo Vallecano kwam vervolgens beter in de wedstrijd. Nadat Thijs Kraaijeveld was uitgegleden, kregen de Spanjaarden een grote mogelijkheid in een overtalsituatie, maar Andrei Ratiu schoot naast. Vlak voor rust viel de gelijkmaker alsnog. Jorge de Frutos sneed met een steekpass door de Feyenoord-defensie, waarna Álvaro García doelman Ernst omspeelde en de bal in het lege doel schoof.

Na rust zakte het tempo en bleven grote kansen aanvankelijk uit. Diarra zorgde na 68 minuten voor het eerste echte gevaar door vanaf rechts voor te geven, maar Borges kwam een fractie tekort om de bal binnen te werken. Kort daarna kopte invaller Tijme Wessels een hoekschop recht in de handen van de nieuwe Rayo-doelman.

Van Bronckhorst bracht in de 76ste minuut vrijwel een volledig nieuw elftal binnen de lijnen. Onder anderen Sem Steijn, Casper Tengstedt, Mats Deijl en Van den Elshout kregen speelminuten. Steijn zag een inzet geblokt worden, Tengstedt kopte naast en Ernst voorkwam aan de andere kant met een knappe redding een Spaanse voorsprong.

Omdat het na negentig minuten nog altijd 1-1 stond, volgde zoals afgesproken nog een extra halfuur. Steijn meldde zich direct met een schot van dichtbij, maar vond de doelman op zijn weg. In de 99ste minuut kreeg Feyenoord alsnog loon naar werken. Nadat de Rotterdammers vergeefs een strafschop hadden geclaimd, stuurde Naraysho Kasanwirjo Van den Elshout weg. De negentienjarige Van den Elshout bleef koel en schoof de bal door de benen van de keeper binnen: 2-1.

Rayo Vallecano claimde even later zelf een strafschop na een overtreding van Wessels, maar de scheidsrechter liet doorspelen. Deijl was vervolgens nog dicht bij de 3-1 met een kopbal op de lat, terwijl Wessels in de slotminuut een laatste grote kopkans onbenut liet.

Feyenoord boekte zo de vierde overwinning in evenzoveel oefenduels. De Rotterdammers spelen volgende week zondag een afsluitende oefenwedstrijd tegen Atalanta.