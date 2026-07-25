Hoogte tweede bod Nottingham Forest op Givairo Read bekend

Fabrizio Romano heeft zaterdag meer details gedeeld over het tweede bod van Nottingham Forest op . De Engelsen zouden een bod van twintig miljoen euro inclusief bonussen hebben neergelegd bij Feyenoord. Dit komt echter nog niet in de buurt van de vraagprijs van Dévy Rigaux.

Het is duidelijk dat Nottingham Forest in Read de gedroomde nieuwe rechtsback ziet. Vrijdagavond meldde FR12 al dat Feyenoord een tweede bod uit Engeland had ontvangen voor de talentvolle verdediger, maar de website liet in het midden om welk bedrag het ging. Eerder hadden de Rotterdammers al een bod van 17,5 miljoen euro op Read afgewezen. Inmiddels is wel duidelijk hoe hoog het tweede bod van Nottingham Forest is.

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Romano meldt zaterdag namelijk dat de Engelse nummer zestien een totaalbedrag van twintig miljoen euro inclusief bonussen heeft geboden op de Feyenoord-verdediger. Dat komt echter absoluut nog niet in de buurt van het bedrag dat men in De Kuip wil ontvangen. De vraagprijs voor Read ligt namelijk op meer dan dertig miljoen euro, zo werd de afgelopen weken duidelijk.

Read heeft nog een contract tot medio 2029 in Rotterdam-Zuid, dus kan Feyenoord hoog in de boom zitten voor hem. Volgens Romano staat de verdediger er zelf in ieder geval voor open om de stap naar Nottingham Forest te maken. De transferexpert geeft aan dat een persoonlijk akkoord geen probleem zal vormen.