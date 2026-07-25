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Bayern München geeft duidelijk signaal af naar Givairo Read

25 juli 2026, 12:59   Bijgewerkt: 13:09
Feyenoord-verdediger Givaoro Read
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Het lijkt erop dat Givairo Read een transfer naar Bayern München kan vergeten. Volgens de Duitse journalist Florian Plettenberg van Sky Sports pakt Der Rekordmeister niet door voor de rechtsback van Feyenoord.

Het is geen geheim dat Read op het verlanglijstje van de Duitsers staat. Ook in eerdere transferperiodes was de verdediger al gewild bij Bayern, maar tot een transfer kwam het niet. Volgens Plettenberg komt die droomoverstap er deze transferperiode ook niet.

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De kampioen van de Bundesliga wil zich in eerste instantie namelijk richten op de verkoop van enkele spelers. Onder anderen João Palhinha, Bryan Zaragoza en Sacha Boey mogen vertrekken bij Bayern. Der Rekordmeister kijkt ondertussen naar buitenkansjes, maar de positie van rechtsback heeft geen prioriteit.

Desondanks mag Read alsnog hopen op een transfer. Nottingham Forest heeft zich officieel gemeld in Rotterdam-Zuid met een bod van 17,5 miljoen euro. Feyenoord wees die bieding af, maar heeft inmiddels een verbeterd bod ontvangen. Het is niet bekend hoe technisch directeur Dévy Rigaux daarop heeft gereageerd.

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Givairo Read

Givairo Read
Feyenoord Rotterdam Under 19
Team: Feyenoord
Leeftijd: 20 jaar (2 jun. 2006)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
16
1
2024/2025
Feyenoord
26
2
2023/2024
Feyenoord
0
0
2022/2023
Volendam II
24
1

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Stand Bundesliga 2026/2027

Bundesliga
GS
DS
PT
1
Augsburg
0
0
0
2
Bayer 04
0
0
0
3
FC Bayern
0
0
0
4
Dortmund
0
0
0
5
M'gladbach
0
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