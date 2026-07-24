Nottingham Forest voert druk op Feyenoord op met nieuw bod op Givairo Read

Nottingham Forest heeft zich opnieuw in Rotterdam gemeld voor , zo meldt FR12. De club uit de Premier League heeft vandaag een tweede, verbeterd bod neergelegd bij Feyenoord om de rechtsback deze zomer naar Engeland te halen. Een eerder voorstel van de Engelsen werd door de club resoluut van tafel geveegd, maar de interesse is daardoor allerminst bekoeld.

Het openingsbod bedroeg naar verluidt een vast bedrag van 17,5 miljoen euro, wat door eventuele bonussen nog verder kon oplopen. Technisch directeur Dévy Rigaux wees die aanbieding echter af. Hoe hoog het nieuwe voorstel exact is, blijft vooralsnog onduidelijk. Wel is bekend dat de leiding van Feyenoord een forse hoofdprijs verlangt: de vraagprijs voor het verdedigende talent ligt momenteel boven de dertig miljoen euro.

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De jeugdinternational beschikt in De Kuip over een langlopende verbintenis, de verdediger ligt nog tot medio 2029 vast. De snelle en atletische mandekker wordt beschouwd als een van de grootste talenten op zijn positie. In 2025 kroonde hij zich als aanvoerder van het Nederlands elftal Onder-19 tot Europees kampioen in Roemenië, waarna inmiddels ook een oproep voor Jong Oranje is gevolgd. Hoewel Nottingham Forest momenteel de enige partij is die daadwerkelijk een officieel bod heeft uitgebracht, zijn er meer kapers op de kust. Ook grootmachten als Manchester City en Bayern München houden de situatie van de gewilde Feyenoorder nauwlettend in de gaten.