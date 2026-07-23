Ajax speelt vanavond de eerste wedstrijd in de jacht op een startbewijs voor het hoofdtoernooi van de Conference League. In Servië stuiten de Amsterdammers, bij wie trainer Míchel zijn officiële debuut op de bank maakt, op FJ Vojvodina Novi Sad. De heenwedstrijd in de tweede voorronde van het derde Europese clubtoernooi wordt live uitgezonden, maar vanaf hoe laat en op welke zender? In dit artikel zet FCUpdate alles wat je moet weten voor je op een rijtje.

Hoe laat begint Vojvodina - Ajax?

De heenwedstrijd in Servië begint vanavond (donderdag 23 juli) om 20.00 uur. De UEFA heeft de 32-jarige Portugese scheidsrechter Miguel Bértolo Nogueira aangesteld om het duel in goede banen te leiden.

Waar wordt Vojvodina - Ajax uitgezonden?

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Ziggo Sport zendt het duel tussen Vojvodina en Ajax live uit op het hoofdkanaal, voor abonnees van de zender te vinden op kanaal 14. Vanaf 19.30 uur kun je in het programma UEFA Matchday terecht voor de voorbeschouwing.

Hoe kijk je Vojvodina - Ajax zonder Ziggo-abonnement?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de voorrondewedstrijd tussen Vojvodina en Ajax gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees. In dit artikel leggen we uit hoe dat precies in zijn werk gaat.

Twee jaar geleden: het Ajax van Farioli verslaat Vojvodina uit én thuis

Nog maar twee jaar geleden stonden Ajax en Vojvodina voor het eerst tegenover elkaar in een Europees tweeluik. In de tweede voorronde van de Europa League begonnen de Amsterdammers, toen net onder leiding van Francesco Farioli, met een thuiswedstrijd. Die werd door een rake kopbal van Branco van den Boomen met 1-0 gewonnen. Een week later werd ook de return in Servië een prooi voor de Amsterdammers: Josip Sutalo, Jorrel Hato en Bertrand Traoré scoorden voor Ajax, omdat Sutalo ook een eigen doelpunt achter zijn naam kreeg werd het uiteindelijk 1-3 en stootte het elftal van Farioli door naar de derde voorronde.

Wat kan Ajax dit jaar van Vojvodina verwachten?

Hoofdrecacteur Dominic Mostert van FCUpdate schreef woensdag een uitgebreide analyse van Vojvodina. Die lees je hier terug.