Ajax neemt deze zomer mogelijk afscheid van én , zo meldt clubwatcher Lentin Goodijk van Voetbal International. Beide miljoenenaankopen zouden bij een goed bod mogen vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA.

Ajax haalde Daley Blind deze zomer (voor de tweede keer) terug naar Amsterdam en zag huurlingen als Ahmetcan Kaplan (NEC), Dies Janse (FC Groningen) terugkeren. Aan de andere kant vertrokken Takehiro Tomiyasu, Olesandr Zinchenko en Nick Verschuren al, alleen laatstgenoemde heeft met Sparta Rotterdam reeds een nieuwe club gevonden.

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Sutalo en Itakura waren afgelopen zomer met respectievelijk Kroatië en Japan actief op het WK. Het duo ligt nog langere tijd vast bij Ajax: Sutalo, in 2023 voor dik 20 miljoen euro overgenomen van Dinamo Zagreb, heeft nog een contract tot medio 2028 en Itakura, die een jaar geleden voor ruim 10 miljoen overkwam van Borussia Mönchengladbach, ligt vast tot medio 2029 met een optie voor een extra seizoen.

In de Pak Schaal Podcast sluit Goodijk een vertrek van het duo echter niet uit. "Voor Sutalo is wel wat interesse", zegt de clubwatcher. "Dat is natuurlijk wel een speler die wat waarde vertegenwoordigt. Dus, als je budget nodig hebt om versterkingen te halen, dan is dat wel een speler die je zou kunnen verkopen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Anton Gaaei, dus daar verwacht ik nog wel wat spelers die gaan vertrekken. Itakura, voor een goed bod, zou ook wel mogen."

Mocht Gaaei, die eerder deze zomer al gelinkt werd aan Eintracht Frankfurt, daadwerkelijk vertrekken, dan heeft Ajax zijn mogelijke opvolger wellicht al rondlopen op De Toekomst. "Ze hebben er nog eentje bij Jong Ajax meetrainen die behoorlijk wat ervaring in een Ajax-shirt heeft, met Joël Veltman. Het is niet ondenkbaar dat ze die dan doorschuiven, voor wat extra ervaring achterin. Of ze gaan toch nog kijken voor een nieuwe rechtsback."