FC Barcelona hoopt zich deze zomer te versterken met verdediger (32), zo meldt de Spaanse krant Sport. De verdediger vormde tijdens het door Spanje gewonnen WK een uitstekend centraal duo met de jonge en zou voor een zeer zacht prijsje op te pikken zijn bij Athletic Club uit Bilbao.

Laporte speelde tussen 2018 en 2023 voor Manchester City, maar koos daarna voor een lucratief avontuur bij het Saudische Al-Nassr. Een jaar geleden keerde hij terug bij Athletic, de club die hem zeven jaar eerder nog voor 65 miljoen euro aan The Citizens verkocht. De verdediger tekende een contract tot medio 2028 in Bilbao, maar volgens Sport bevat dat een afkoopclausule van minder dan 15 miljoen euro.

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Barcelona ruikt daardoor een koopje en is volgens de krant van plan zich te melden bij de entourage van Laporte, om na te gaan of hij open staat voor een overstap naar de regerend landskampioen. Athletic zou ondertussen volhouden dat de verdediger niet te koop is, maar als een club bereid is om te voldoen aan de clausule en Laporte de overstap zélf ook wil maken, dan staat de club machteloos.

Laporte was op het WK onbetwist basisspeler bij Spanje, en vormde centraal achterin een uitstekend duo met de dertien jaar jongere Barcelona-speler Cubarsí. De wereldkampioen hoefde in acht wedstrijden op het gewonnen eindtoernooi slechts één tegentreffer te slikken: in de kwartfinale was de Belg Charles De Ketelaere de enige speler die doelman Unai Simón wist te passeren.