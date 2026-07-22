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Barcelona ruikt koopje: imposant WK-duo mogelijk herenigd in Camp Nou

22 juli 2026, 21:11
Wereldkampioen Spanje
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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FC Barcelona hoopt zich deze zomer te versterken met verdediger Aymeric Laporte (32), zo meldt de Spaanse krant Sport. De verdediger vormde tijdens het door Spanje gewonnen WK een uitstekend centraal duo met de jonge Pau Cubarsí en zou voor een zeer zacht prijsje op te pikken zijn bij Athletic Club uit Bilbao.

Laporte speelde tussen 2018 en 2023 voor Manchester City, maar koos daarna voor een lucratief avontuur bij het Saudische Al-Nassr. Een jaar geleden keerde hij terug bij Athletic, de club die hem zeven jaar eerder nog voor 65 miljoen euro aan The Citizens verkocht. De verdediger tekende een contract tot medio 2028 in Bilbao, maar volgens Sport bevat dat een afkoopclausule van minder dan 15 miljoen euro.

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Barcelona ruikt daardoor een koopje en is volgens de krant van plan zich te melden bij de entourage van Laporte, om na te gaan of hij open staat voor een overstap naar de regerend landskampioen. Athletic zou ondertussen volhouden dat de verdediger niet te koop is, maar als een club bereid is om te voldoen aan de clausule en Laporte de overstap zélf ook wil maken, dan staat de club machteloos.

Laporte was op het WK onbetwist basisspeler bij Spanje, en vormde centraal achterin een uitstekend duo met de dertien jaar jongere Barcelona-speler Cubarsí. De wereldkampioen hoefde in acht wedstrijden op het gewonnen eindtoernooi slechts één tegentreffer te slikken: in de kwartfinale was de Belg Charles De Ketelaere de enige speler die doelman Unai Simón wist te passeren.

Pau Cubarsí, Aymeric Laporte en Fabian Ruiz tijdens het WK met Spanje
© Imago

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Aymeric Laporte

Aymeric Laporte
Athletic de Bilbao
Team: Athletic
Leeftijd: 32 jaar (27 mei 1994)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Nassr
0
0
2025/2026
Athletic
25
0
2024/2025
Nassr
20
4
2023/2024
Nassr
27
4

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Stand LaLiga 2026/2027

LaLiga
GS
DS
PT
2
Athletic
0
0
0
3
Atlético
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Barcelona
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Celta
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Deportivo
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