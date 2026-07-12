Hugo Borst is woedend: WK-ster wordt ‘onbenul’ genoemd in De Oranjezomer

In De Oranjezomer gaat het zaterdagavond over . Guido den Aantrekker noemt de achttienjarige aanvaller van Barcelona en Spanje op televisie ‘een onbenul’ en dat schiet dan weer in het verkeerde keelgat bij Hugo Borst.

Wanneer het in De Oranjezomer over Yamal gaat, heeft Den Aantrekker een prangende vraag voor Noa Vahle. “Noa, vind jij het verstandig dat iemand zoals hij bijvoorbeeld laatst met zo’n Palestijnse vlag in een triomftocht loopt?”, vraagt de hoofdredacteur van roddelblad Story. Hij doelt daarmee op de Palestijnse vlag die Yamal toonde tijdens het kampioensfeest van Barcelona afgelopen mei.

“Nou, hij is een van de weinigen voetballer die zich echt uitspreekt”, reageert Vahle. De verslaggeefster krijgt bijval van tafelgast Borst: “Heerlijk, man! Eindelijk engagement!”

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“Ja, vind je dat nodig bij een voetballer?”, wil Den Aantrekker weten van Borst. De analist antwoordt: “Jazeker, natuurlijk! Bij ons allemaal. Waarom niet? Omdat een mens een mening heeft. Omdat je bekend bent, kun je het nodige forceren. Ik heb zelf mijn best gedaan om met mijn semibekendheid wat te betekenen voor de ouderenzorg. Ik vind dat je dat moreel verplicht bent. Dus als hij dat voelt, moet hij dat doen.”

“Ik word kotsmisselijk van die voetballers van het Nederlands elftal die het eigenlijk nagelaten hebben om een duwtje te geven vier jaar geleden tijdens het WK in Qatar”, vervolgt Borst. “Ze zijn gezwicht voor het dreigement van de aanvoerdersband.” Borst doelt op de rel die tijdens het WK in 2022 ontstond toen Oranje met een OneLove-aanvoerdersband wilde spelen, maar daarvan afzag omdat de FIFA dreigde met straffen.

“Pak hem maar, die gele kaart!”, gaat Borst verder. “Het is wel heel makkelijk om te zeggen voor mij, want ik hoefde die wedstrijd niet te spelen. Maar goed beschouwd moet je als je iets voelt, op zeker moment op de barricades gaan staan. Het is lariekoek om te veronderstellen dat sport en politiek niks met elkaar te maken hebben. Die zijn intens met elkaar verwerven.”

“Misschien als iemand wat meer bagage heeft”, reageert Den Aantrekker. “Deze jongen is natuurlijk zó ontzettend jong, die mist waarschijnlijk nog wel wat 3D-inzicht in de wereldproblematiek. Ik vind het een beetje aanmatigend dat zo’n jongen dat dan doet.”

“Nou, ik vind het vrij aanmatigend om te zeggen dat een jongen van negentien (achttien in feite, red.) er niet zoveel kijk op heeft als jij”, repliceert Borst. “Want het kan zijn dat hij heel veel hersenen heeft en zich heel goed heeft ingelezen. Ik ken heel veel mensen van onze leeftijd die in dat opzicht wat te wensen overlaten. Dus ik vind dat je die jongen wegzet als onbenul.”

“Ja, ja… Dat vind ik op dat moment ook”, bevestigt Den Aantrekker.

Sam Hagens doet bizarre uitspraak over Lamine Yamal

Dan mengt ook politiek verslaggever Sam Hagens zich in het gesprek: “Moet hij misschien eerst goed gaan voetballen voordat hij zich in de politiek mengt?” Den Aantrekker knikt instemmend: “Exact!”

De redenering van Hagens wordt genadeloos van tafel geveegd door Vahle en Borst. “Nou, hij heeft aardig gevoetbald, jongens! Kom op!”, reageert de verslaggeefster. Borst voegt daaraan toe: “Hij voetbalt toch al heel goed?”

“Ja, maar dit toernooi niet”, antwoordt Hagens. Die redenering van Hagens gaat echter niet op: Yamal had toen hij de Palestijnse vlag toonde immers een enorm goed seizoen achter de rug met Barcelona, waarmee hij de Spaanse landstitel en Super Cup won.