Hugo Borst staat op en verrast Hélène Hendriks compleet in De Oranjezomer: 'Dit wordt herhaald!'

Hugo Borst zorgde vrijdagavond voor hilariteit in de uitzending van De Oranjezomer. De bracht zijn ergernis over haperende penalty-aanloopjes tot uiting door een loopje na te doen van de Monty Python-sketch The Ministry of Silly Walks.

Donderdagavond miste Kylian Mbappé een strafschop bij Frankrijk – Marokko, nadat hij haperde in de aanloop. Bargast Noa Vahle stoort zich eraan. “Dat aanloopje… Hier moet je echt een gele kaart voor geven. Die keeper van Marokko wachtte ongelooflijk lang. Die heeft op WK’s negen penalty’s tegen gekregen en daarvan gingen er slechts twee in. Vier gestopt, drie naast.”

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Tafelgast Borst is het daar volledig mee eens. “Kijk, de waarschuwing vond al plaats… Het is jammer dat we de beelden niet kunnen uitzenden, dat is te duur. Maar ik doel op de Ministry of Silly Walks van John Cleese. Zoek dat maar eens op via Google of YouTube.”

Hugo Borst doet 'silly walk' na

Tafelgast Thomas van Groningen vraagt Borst om het loopje dan maar zelf na te doen. “Oh nee, dit gaat herhaald worden”, antwoordt Borst, waarna ook presentatrice Hélène Hendriks hem aanspoort. “Doe nou! Ik beloof: we gaan het niet herhalen.” Borst staat op en doet zijn beste imitatie, waarna de andere gasten lachend concluderen: “Dit wordt herhaald.”

Borst gaat weer zitten: "Kijk vooral, dat is klassieke geschiedenis. De mannen van Monty Python's Flying Circus waren daar erg goed in. Zij hebben eigenlijk al de spot gedreven met die rare aanloopjes. Volkomen terecht refereer je eraan”, zegt hij tegen Vahle. “Hou ermee op. Ik ben het er helemaal mee eens. Het is krankzinnig en het moet verboden worden.”

“Eigenlijk zou er, net zoals kinderen vóór acht uur niet met seks geconfronteerd worden op tv, een waarschuwing moeten komen. Laat kinderen niet denken dat dit normaal is”, stelt de voetbalanalist voor.

VIDEO - Hugo Borst krijgt lachers op de hand met bijzondere imitatie: 'Dit wordt herhaald!'