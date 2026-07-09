Feyenoord heeft een bod van Nottingham Forest op afgewezen, zo melden Voetbal International en Feyenoord Transfermarkt. Laatstgenoemde stelt dat het om een bod van meer dan 25 miljoen euro inclusief bonussen gaat.

Woensdagavond meldde Feyenoord Transfermarkt dat Feyenoord een dag later een bod zou ontvangen van Nottingham Forest op Read. Lang hebben de Rotterdammers niet hoeven wachten op de aanbieding, want donderdagochtend kwam al naar buiten dat het bod van tafel is geveegd door Dévy Rigaux. Het zou gaan om een aanbieding van meer dan 25 miljoen euro inclusief bonussen.

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Of Read deze zomer vertrekt bij Feyenoord, is nog geen uitgemaakte zaak. Wel is er volop belangstelling in de jonge rechtsback. Naast Nottingham Forest zouden ook Bayern München, Manchester City en Paris FC interesse in hem hebben. Die laatste club probeerde hem in de winter ook al los te weken bij Feyenoord met een bod van zo’n twintig miljoen euro, maar destijds gaf Read er de voorkeur aan om in De Kuip te blijven.

Read gaf onlangs al aan dat hij niet per se hoeft te vertrekken deze zomer. “Natuurlijk is er interesse van andere clubs, maar ik heb niet het gevoel dat ik weg moet of weg wil. Het zou zeker kunnen dat ik bij Feyenoord blijf”, liet hij afgelopen weekend weten aan Rijnmond. Het is nog niet duidelijk of Nottingham Forest van plan is het bod op Read, die een contract heeft tot medio 2029, te verhogen.