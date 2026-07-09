Schreuder spreekt duidelijke doelstelling uit na succesjaar met NEC

Dick Schreuder wil niet te hard van stapel lopen na het succesjaar van NEC in de Eredivisie, zo laat hij weten in gesprek met Sander Kamphof van FCUpdate. De Nijmegenaren eindigden als derde in de Eredivisie, maar zullen komend seizoen qua doelstelling bescheiden blijven.

NEC beleefde met Schreuder aan het roer een droomseizoen. De Nijmegenaren speelden uitstekend voetbal en eindigden de competitie op een knappe derde plaats. Daarmee gaat NEC de voorrondes van de Champions League in en is de club ook al zeker van Europa League-voetbal. Schreuder verwacht dat het komende seizoen een stuk lastiger gaat worden voor zijn ploeg. “Want het wordt een ander soort dimensie”, doelt hij op de veranderingen in de spelersgroep en het spelen van Europees voetbal.

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Heeft Schreuder al een doelstelling in zijn hoofd, zowel voor Europa als voor de competitie? “Op dit moment niet”, begint de trainer, die daar vervolgens wel op terugkomt. “Qua competitie willen we proberen bij de top acht te komen. We hebben uitgesproken toen ik hier trainer werd dat dat altijd een doelstelling zou zijn.” Daarbij werd ook nog een andere doelstelling gesteld. “Ooit Europees voetbal halen. Dat is in het eerste jaar gebeurd”, lacht Schreuder.

“De uitdaging en doelstelling wordt nu om met elkaar mooie momenten te beleven”, gaat de oefenmeester verder. “Maar ook om momenten te beleven die niet goed zijn en daar doorheen te komen, wetende dat we er alles aan doen om te zorgen dat het wel succesvol is. Vanaf het moment dat we Europees voetbal hebben gehaald zijn we daar al mee bezig.” Daarin ligt nu al een ‘uitdaging’ voor Schreuder. “Het valt niet altijd mee en we gaan kijken hoe dat gaat.”