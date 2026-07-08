De FIFA heeft de woede van de nodige voetbalfans op de hals gehaald met de aanstelling van de arbitrage voor de kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko op het WK. De bond heeft namelijk een arbitraal team bestaande uit enkel Argentijnen aangesteld. In de reacties onder de aanstelling regent het beschuldigingen jegens de FIFA.

Veel voetbalfans zijn op social media van mening dat de FIFA Argentinië bevoordeelt op het WK in een poging Lionel Messi zijn tweede wereldtitel te geven. Ook bij Egypte, dat dinsdag een 0-2 voorsprong uit handen gaf tegen de Zuid-Amerikanen, geloven ze in een complot, zo maakten bondscoach Hossam Hassan en doelpuntenmaker Mostafa Zico duidelijk.

Artikel gaat verder onder video

Enkele uren voor de wedstrijd tussen Argentinië en Egypte maakte de FIFA de scheidsrechter voor Frankrijk - Marokko in de kwartfinale bekend. De Argentijn Facundo Tello is aangewezen als leidsman, terwijl ook zijn assistenten, vierde official en reserve-assistent uit Argentinië komen. Wie de VAR is, is nog niet duidelijk. De aanstelling van de FIFA wordt door velen als verdacht gezien, aangezien Frankrijk de grote favoriet voor de eindzege is.

“Je moet je schamen. Het prachtige spelletje beïnvloeden om je zakken te vullen”, reageert een gebruiker op X. “Zoiets heb ik nog nooit gezien”, stelt een ander. “Dit is wel heel duidelijk. Er komt een rode kaart voor Frankrijk en een strafschop voor Marokko”, voorspelt een derde.

Verschillende fans vallen ook over het feit dat er überhaupt een Argentijn is aangesteld voor de kwartfinale terwijl Argentinië nog in het toernooi zit. In 2014 maakte Björn Kuipers een goede kans om de WK-finale te fluiten, maar werd hij naar huis gestuurd omdat het Nederlands elftal ver in het toernooi kwam. Overigens werd Kuipers pas weggestuurd nadat Oranje de halve finale bereikte.