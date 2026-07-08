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Voetbalfans woest op FIFA na aanstelling Frankrijk - Marokko: ‘Schaam je!’

8 juli 2026, 11:51
Kylian Mbappe bij Frankrijk
Foto: © Imago
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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De FIFA heeft de woede van de nodige voetbalfans op de hals gehaald met de aanstelling van de arbitrage voor de kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko op het WK. De bond heeft namelijk een arbitraal team bestaande uit enkel Argentijnen aangesteld. In de reacties onder de aanstelling regent het beschuldigingen jegens de FIFA.

Veel voetbalfans zijn op social media van mening dat de FIFA Argentinië bevoordeelt op het WK in een poging Lionel Messi zijn tweede wereldtitel te geven. Ook bij Egypte, dat dinsdag een 0-2 voorsprong uit handen gaf tegen de Zuid-Amerikanen, geloven ze in een complot, zo maakten bondscoach Hossam Hassan en doelpuntenmaker Mostafa Zico duidelijk.

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Enkele uren voor de wedstrijd tussen Argentinië en Egypte maakte de FIFA de scheidsrechter voor Frankrijk - Marokko in de kwartfinale bekend. De Argentijn Facundo Tello is aangewezen als leidsman, terwijl ook zijn assistenten, vierde official en reserve-assistent uit Argentinië komen. Wie de VAR is, is nog niet duidelijk. De aanstelling van de FIFA wordt door velen als verdacht gezien, aangezien Frankrijk de grote favoriet voor de eindzege is.

“Je moet je schamen. Het prachtige spelletje beïnvloeden om je zakken te vullen”, reageert een gebruiker op X. “Zoiets heb ik nog nooit gezien”, stelt een ander. “Dit is wel heel duidelijk. Er komt een rode kaart voor Frankrijk en een strafschop voor Marokko”, voorspelt een derde.

Verschillende fans vallen ook over het feit dat er überhaupt een Argentijn is aangesteld voor de kwartfinale terwijl Argentinië nog in het toernooi zit. In 2014 maakte Björn Kuipers een goede kans om de WK-finale te fluiten, maar werd hij naar huis gestuurd omdat het Nederlands elftal ver in het toernooi kwam. Overigens werd Kuipers pas weggestuurd nadat Oranje de halve finale bereikte.

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Kaozz
99 Reacties
33 Dagen lid
211 Likes
Kaozz
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Dit is toch niet meer uit te leggen? Er zijn al zoveel verdenkingen richting de FIFA en dan stel je voor een wedstrijd van Frankrijk een Argentijnse scheidsrechter (en alle assistenten) aan. Dat voedt de argwaan

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kaozz
99 Reacties
33 Dagen lid
211 Likes
Kaozz
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit is toch niet meer uit te leggen? Er zijn al zoveel verdenkingen richting de FIFA en dan stel je voor een wedstrijd van Frankrijk een Argentijnse scheidsrechter (en alle assistenten) aan. Dat voedt de argwaan

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Frankrijk - Marokko

22:00
Wordt gespeeld op 9 jul. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep I
GS
DS
PT
1
Frankrijk
3
8
9
2
Noorwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0

Complete Stand

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