Hossam Hassan, de bondscoach van Egypte, haalt na de WK-uitschakeling door toedoen van Argentinië snoeihard uit naar de FIFA. De keuzeheer spreekt hardop zijn vermoeden uit dat en co vanwege 'marketingredenen' in het toernooi moesten blijven, wat de verklaring zou zijn voor een aantal cruciale beslissingen van scheidsrechter Françios Letexier die bepaald niet in het voordeel van De Farao's uitpakten.

Egypte dacht na een uur spelen op 0-2 te zijn gekomen toen spits Zico op aangeven van Mohamed Salah scoorde. De VAR riep Letexier echter naar het scherm om een vermeende overtreding op Lisandro Martínez in de aanloop naar de treffer, helemaal aan de andere kant van het veld, te laten beoordelen. De Fransman oordeelde inderdaad dat er op de voet van de oud-Ajacied werd gestaan, waardoor er een streep door de goal ging.

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Zico scoorde even later alsnog, maar Egypte hield de 0-2 niet vast. Door treffers van Cristian Romero en Lionel Messi kwam de regerend wereldkampioen in de laatste tien minuten langszij, waarna Enzo Fernández in blessuretijd de beslissende 3-2 tegen de touwen kopte. Luttele seconden voor de winnende treffer claimde Egypte tevergeefs een penalty voor een vermeende overtreding op Omar Marmoush in de Argentijnse zestien, maar deze keer greep niemand in en dus bleef de goal staan en ligt Egypte uit het toernooi.

Hassan steekt zijn ongenoegen over de gang van zaken bepaald niet onder stoelen of banken. De Egyptische bondscoach denkt dat zijn elftal het slachtoffer is geworden van een complot: "Het draait allemaal om geld en marketing, misschien willen ze dat Messi als wereldkampioen in het toernooi blijft", briest de keuzeheer. "Wat er gebeurde is oneerlijk, Egypte was vandaag beter dan Argentinië en verdiende het om door te gaan", aldus Hassan. Het verdere verloop van het toernooi kan de Egyptische bondscoach dan ook gestolen worden: "Ik kijk geen wedstrijd meer, dat is mijn persoonlijke protest tegen de onrechtvaardigheid die ons vandaag is aangedaan."