Valentijn Driessen heeft zich gestoord aan het gedrag van , de doelman van Noorwegen die in de gewonnen achtste finale tegen Brazilië een heldenrol voor zich opeiste. Ook aanvoerder moet het in Vandaag Inside Oranje ontgelden bij de Telegraaf-journalist.

Noorwegen zorgde maandagavond voor een enorme stunt, door vijfvoudig wereldkampioen Brazilië naar huis te sturen. Nyland onderscheidde zich vooral voor rust, door een strafschop van Bruno Guimarães te keren. Erling Haaland brak tien minuten voor tijd de ban en maakte bij het ingaan van de blessuretijd zijn tweede van de avond. Een benutte strafschop van Neymar bracht de spanning nog wel even terug, maar de Noren hielden stand en mogen zich daarom gaan opmaken voor de kwartfinale, waarin Engeland de tegenstander zal zijn.

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Johan Derksen had de Noorse zege wel zien aankomen. "Ja, ik heb er zeker van genoten. Ik heb van de week al gezegd dat ik die Noren een hartstikke goede indruk vond maken", zegt de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International. "Meer dan die spits (Haaland, red.) hebben ze een paar aardige spelers. Die vleugelspelers zijn goed, en die spelbepaler van Arsenal (Ødegaard, red.)." Derksen wendt zich vervolgens tot Driessen: "Jij vindt het niets, maar ik vind het een hele goede voetballer. Je moet niet zeggen dat hij niet goed kan voetballen."

Dat geeft de journalist wel degelijk toe, al plaatst hij meerdere kanttekeningen: "Ødegaard kan goed voetballen, maar hij had gisteren allemaal balverlies. En dan gaat hij iedereen door de benen spelen. Dan loopt Neymar daar, die loopt vijftien jaar mee. Een geweldige speler, daar hebben we allemaal van genoten. Hij had ook zijn mindere kanten, maar hij probeerde hem door zijn benen te spelen en kreeg een overtreding tegen. OK, tot daar. En dan gaat hij het wéér proberen. Moet je niet doen", klinkt het.

Ook Nyland moet het ontgelden bij Driessen. "Die keeper, die zit gewoon op de bank bij Sevilla, het hele jaar. Die raakt geen bal, die kan niets. En dan gaat hij heel stoer doen tegen Neymar, bij die penalty. Wat een loser ben je dan, joh", fulmineert de journalist. Derksen zegt op zijn beurt dat hij zich helemaal niet gestoord heeft aan de Noren, maar Driessen hoopt hardop dat zij 'er lekker uitvliegen tegen die Engelsen'.