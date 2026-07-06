WK-chaos compleet: meerdere landen stappen naar de FIFA

De onvrede over de arbitrage op het huidige wereldkampioenschap blijft toenemen. Na eerdere klachten van onder meer de Verenigde Staten en Frankrijk hebben nu ook de Kroatische en Engelse voetbalbond formele stappen gezet richting de FIFA, terwijl meerdere landen de juridische mogelijkheden rond recente beslissingen onderzoeken.

De Kroatische voetbalbond heeft officieel protest aangetekend na de uitschakeling tegen Portugal in de achtste finales, zo meldt Sportske Novosti. Kroatië verloor in Toronto met 2-1, maar vooral een afgekeurde late gelijkmaker van Joško Gvardiol zorgt voor woede bij de bond. Volgens de bond werd daarbij te snel afgefloten op basis van buitenspel, terwijl de ingebouwde technologie in de wedstrijdbal volgens de bond verkeerd zou zijn geïnterpreteerd. De Kroaten hebben inmiddels een officiële brief gestuurd naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino met het verzoek om opheldering over het besluitvormingsproces.

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Ook Engeland overweegt juridische stappen na een omstreden rode kaart voor Jarell Quansah in de kwartfinale tegen Mexico. De verdediger reeg in eerste instantie een gele kaart voor een overtreding op Jesús Gallardo, maar na ingrijpen van de VAR werd deze omgezet in rood. Volgens journalist Matt Lawton van The Times bekijkt de Engelse voetbalbond momenteel de mogelijkheden om de beslissing aan te vechten bij de FIFA. Bondscoach Thomas Tuchel hintte na de 3-2 zege al op mogelijke vervolgstappen, terwijl ook vanuit het Britse parlement een brief is verstuurd naar Infantino met het verzoek om de automatische schorsing te herzien.

De toenemende druk op de wereldvoetbalbond komt niet uit het niets. Eerder dit toernooi slaagde de Verenigde Staten er al in om via een beroep de schorsing van Folarin Balogun terug te draaien na zijn rode kaart tegen Bosnië en Herzegovina. Dat besluit lijkt nu als precedent te werken voor andere landen. Ook de Franse voetbalbond mengt zich inmiddels in de discussie. Frankrijk heeft bij de FIFA een officieel verzoek ingediend om zowel de gele kaart van Michael Olise als die van Ousmane Dembélé te laten schrappen, beide opgelopen in het duel met Paraguay.

Met meerdere protesten en beroepen uit verschillende landen groeit de druk op de FIFA om duidelijkheid te geven over de interpretatie van VAR-protocollen en disciplinaire maatregelen tijdens dit WK.