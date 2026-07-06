Nederlandse kijkers die opbleven voor Mexico - Engeland zeggen allemaal hetzelfde

Nederlandse voetbalfans die zijn opgebleven voor de nachtwedstrijd tussen Mexico en Engeland, hadden daar geen moment spijt van. De achtste finale werd zondagnacht een van de spectaculairste wedstrijden tot dusver op het WK.

Engeland plaatste zich voor de kwartfinales van het WK door Mexico na een spectaculair duel met 2-3 te verslaan. De achtste finale in het Azteca begon na een uur vertraging door noodweer, waardoor Nederlandse voetbalkijkers tot 03.00 uur moesten wachten.

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Jude Bellingham zette Engeland voor rust op een comfortabele 0-2 voorsprong met twee treffers, maar Julián Quiñones bracht Mexico terug in de wedstrijd. Kort na rust kreeg Jarell Quansah na VAR-ingrijpen rood, waardoor Engeland met tien man verder moest. Harry Kane benutte vervolgens een strafschop voor de 1-3, waarna Raúl Jiménez vanaf elf meter de spanning terugbracht. In een slotoffensief drong Mexico volop aan, maar met sterk verdedigend werk en enkele cruciale reddingen van Jordan Pickford hield Engeland stand. Noorwegen wacht nu in de kwartfinale.

Op sociale media spreken kijkers van een van de beste wedstrijden op dit WK, zo niet de beste. "Dit was het nachtbraken wel waard", schrijft iemand bijvoorbeeld. "Waarschijnlijk de meest intense wedstrijd die ik ooit zag, deze in een kolkend Azteca. Niet normaal", zegt een andere voetbalfan op X. Weer een andere kijker schrijft; "Dé wedstrijd van het WK. En werd gelukkig op tijd wakker. Was ik nu maar Engels en woonde ik in Engeland."

Wayne Rooney: 'Indrukwekkende prestatie'

De analisten van de BBC zijn lyrisch over Engeland. "Ik denk dat dit een van de meest indrukwekkende teamprestaties was die we in lange tijd hebben gezien", zegt Wayne Rooney. "Het draaide om karakter, vechtlust en alles wat je van een Engels elftal wilt zien. Na de rode kaart wisten we dat het ontzettend lastig zou worden. We zakten wat in en misschien deden we dat iets te vroeg, maar iedereen gooide zich voor elke bal. Gordon werkte zich helemaal kapot, de centrale verdedigers waren geweldig en Jordan Pickford keepte een fantastische wedstrijd."

"Ik vind dat Engeland de overwinning verdiende, puur op basis van de inzet. Tot aan de rode kaart waren ze bovendien de betere ploeg. Daarna lieten ze zien hoe je een wedstrijd over de streep trekt: ballen veroveren, schoten blokkeren en alles geven", merkt Rooney op.

Joe Hart vult aan: "Er is de afgelopen uren al zoveel gebeurd, maar de ontlading die je nu tussen die spelers ziet, is prachtig. Alle lof voor hen. Ze hebben laten zien hoeveel je kunt bereiken met strijd, vastberadenheid en teamgeest. En vergeet niet dat ze ook gewoon veel kwaliteit hebben laten zien door op voorsprong te komen."