Engeland verslaat Mexico in spektakelstuk en neemt het op tegen Noorwegen

Engeland heeft in een spectaculaire achtste finale in Mexico-Stad standgehouden tegen Mexico en zich geplaatst voor een kwartfinale tegen Noorwegen. In het Azteca, na een uur vertraging door noodweer, leek Jude Bellingham de wedstrijd met twee goals in een paar minuten open te breken, maar na rood voor Jarell Quansah werd het voor Engeland een uitputtingsslag. Uiteindelijk won Engeland met 2-3.

Mexico begon furieus, gedragen door een kolkend stadion en veel balbezit. Declan Rice kreeg al na één minuut geel na een hoog been op Romo, waarna Engeland vooral moest overleven. Pickford hield zijn ploeg na een kwartier overeind met een geweldige redding op een kopbal van Jiménez. Pas daarna kwam Engeland los: Gordon dwong vanuit een bijna onmogelijke hoek Rangel tot een redding, terwijl Bellingham steeds vaker in de omschakeling opdook.

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In de 36ste minuut sloeg Engeland toe. Vanuit de opbouw volgde een snelle aanval, Saka bracht de bal voor en Bellingham kopte over Kane heen in een vrijwel leeg doel. Nauwelijks twee minuten later lag ook de 0-2 binnen: Kane had zelf kunnen schieten, maar bediende Bellingham, die van dichtbij afrondde.

Mexico antwoordde nog voor rust. Uit een vrije trap bij de zijkant van het strafschopgebied legde Montes de bal terug, waarna Quiñones hard in de bovenhoek schoot. Daarna was Pickford opnieuw beslissend op een kopbal van Jiménez, en Bellingham voorkwam vlak voor rust met een spectaculaire ingreep op de doellijn de gelijkmaker.

Na rust raakte O’Reilly de paal van afstand, maar het duel kantelde in de 52ste minuut. Quansah gleed met zijn studs omhoog in op Gallardo en kreeg na VAR-ingrijpen rood. Engeland moest met tien man verder, maar vond kort daarna juist ruimte. Uit een lange doeltrap kopte Kane door, Gordon sprintte weg en werd door Rangel neergehaald. Kane benutte de penalty hard en zonder aarzeling: 1-3.

Mexico bracht nieuwe aanvallende energie en kreeg na een duel tussen Kane en Gutiérrez zelf een strafschop. Jiménez stuurde Pickford de verkeerde kant op en maakte er halverwege de tweede helft minuut 2-3 van. Daarna trok Engeland zich steeds verder terug. Stones blokte, Pickford bokste weg, Burn en Rice gooiden zich voor schoten en Bellingham bleef verdedigend werk leveren.

In elf minuten blessuretijd bleef Mexico pompen. Gallardo bleef voorzetten, Jiménez schoot nog in één keer naast en Pickford plukte een afgeweken bal dankbaar uit de lucht. Met tien tegen tien in de laatste seconden kopte Jiménez nog terug de zestien in, maar Rogers ruimde op. Engeland wankelde, maar viel niet.