International van Turkije gaat vreemd tijdens WK: vriendin gooit alles op straat

lijkt zichzelf lelijk in de vingers gesneden te hebben. De twintigjarige international van Turkije zou tijdens het WK in de Verenigde Staten vreemd zijn gegaan. De vrouw waarmee Uzun vier jaar lang een relatie had, heeft inmiddels alle banden met de middenvelder doorgesneden.

Uzun maakte deel uit van de WK-selectie van Turkije die al in de groepsfase zijn Waterloo vond. De Turken verloren van Australië (2-0) en Paraguay (1-0), waardoor de zege op de Verenigde Staten (3-2) niets meer waard was. Uzun kwam tegen Paraguay en de Verenigde Staten in actie, beide keren als invaller.

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Uzun schijnt tijdens het WK een scheve schaats gereden te hebben, want zijn vriendin Aslı Ceylan maakt op social media bekend dat hun relatie na vier jaar voorbij is. Uzun, geboren in Duitsland en op clubniveau actief bij Eintracht Frankfurt, zou tijdens het mondiale eindtoernooi vreemd zijn gegaan met een andere vrouw, Joana Raniyah.

Ceylan deelt op TikTok en Instagram een hartverscheurend statement. “Jongens, heel erg bedankt voor al jullie steun en lieve woorden. Vergeet nooit dat we sterker zijn dan we denken”, schrijft ze.

“Hij bedroog zijn eerste liefde, het meisje met wie hij is opgegroeid, na vier jaar samen te zijn geweest. Ik was er voor hem toen hij niets had, en zo is het uiteindelijk geëindigd”, vervolgt ze. “Maak jezelf nooit afhankelijk van een jongen. Richt je op je opleiding, je carrière en het opbouwen van het leven dat je verdient, want we zijn zoveel meer waard dan dit.”

Ceylan deelt vervolgens een reeks van screenshots waaruit zou blijken dat Uzun tijdens een avondje stapje hand in hand zou hebben gelopen met Raniyah. Ook zou zij haar hoofd op de schouder van de voetballer hebben gelegd. Saillant detail: Raniyah zou in Amerika werkzaam zijn als escort.

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